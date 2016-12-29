Digitech ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nin, “Digitech İletişim Ltd.’in Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp Yaratmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”, bugün saat 14:00’te UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.



Komitesi, gündeminde bulunan davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak, Başsavcılık’tan Behiç Öztürk ve Yusuf Kaçmaz katıldı.

Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, UBP Miletvekili Komite Başkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Birikim Özgür ve DP-UG Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı da katıldı.