Dikkat: Bazı kokular iştah açıyor!

Bazı parfümlerden bahsederken “İştah açan bir kokusu var, nefis!” diye tanımlamamız boşuna değil. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre, birtakım kokuların iştahı tetiklediği, bir kısmının da iştahı kestiği ve tokluk hissi yarattığı uzun zaman önce kanıtlandı. Yani diyet yapıyorsanız kokulara dikkat etmelisiniz! Kalori hesabı kadar koku hesabı da yapmanız gerekiyor.

İştah açan kokular

Dünya çapında bir parfümör olan Andreas Willhelm’a göre, vanilya, kakao, tarçın, portakal, bergamot kokuları kesinlikle iştahı tetikliyor. Diyetteyseniz ve bu kokularla iç içe yaşıyorsanız, kilo vermeniz mümkün değil. Bergamotlu çay, vanilyalı parfüm ve bunun gibi alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor.

Vanilya, tarçın, kakao, portakal ve bergamot kokuları iştah merkezini hareketlendirdiği için kişiyi yemek yemeye teşvik ediyor ve haliyle bu durum da diyeti zorlaştırıyor. O yüzden beslenmenize dikkat ettiğiniz bir dönemdeyseniz, kullandığınız parfümden yediğiniz içtiğiniz gıdalara kadar her şeyi tekrar gözden geçirmelisiniz.

İştahı kesen kokular

İştah merkezini sakinleştiren ve tokluk hissi yaratan kokuların başında yeşil elma, muz, nane ve zerdeçal geliyor. Bu kokular yemek yeme hissini minimuma indiriyor ve diyetinizi kolaylaştırıyor.

Amerikalı nöroloji uzmanı Dr. Alan Hirsch “Dr. Hirsch’s Guide to Scentsational Weight Loss” isimli kitabında, kokular ile tok kalmanın mümkün olduğunu yazıyor. Bunun üzerine fazla kilolarından yakınan 3 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, kişilere her öğün öncesinde yeşil elma, muz ve nane koklatıldı. Araştırmanın sonuna gelindiğinde bu kişilerin ortalama 5 kilo kaybettikleri belirlendi. Çünkü yeşil elma, muz ve nane kokuları kişilerin iştahını kapadığından bu kişiler normal yediklerinden birkaç yüz kalori daha az tüketerek zayıflamayı başardılar.

Kokular, elektriksel bir iletişimle iştah merkezi üzerinde önemli etkiler yapıyor. Yani tat duyusunu doyurmak için, koku duyusunu da doyurmak gerekiyor. Almanya’da yapılan bir araştırmada da, bu kokuları sık koklayan kişilerin, koklamayan diğer gruba oranla daha hızlı kilo kaybı elde ettikleri saptanmış.

Mutluluk veren kokular

Belirli kokular ruh halini değiştirme gücüne sahip. İşte, mutluluk veren kokuların en önde gelenleri: Fırından yeni çıkmış ekmek kokusu, deniz kokusu, temiz çarşaf kokusu, çimen kokusu, bebek kokusu, taze çiçek kokusu, vanilya, kurabiye ve çikolata kokuları.

Mentol, nane, okaliptus, biberiye ve karabiber kokuları da enerji verip bedeni ve ruhu canlandırıyor.