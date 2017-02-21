Dikkat: Bu yol iki gün boyunca trafiğe kapatılacak!
Girne Belediyesi’nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Yeni Liman Çemberi ile Bellapais Işıkları arasındaki yol yarından itibaren 2 gün trafiğe kapalı olacak.
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Girne Belediyesi’nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Yeni Liman Çemberi ile Bellapais Işıkları arasındaki yol yarından itibaren 2 gün trafiğe kapalı olacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları saat 09:00’da başlayacak.
Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Girne’de altyapı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü, son iki yılda kent genelinde 8 bin metre kanalizasyon hattı döşendiğini kaydetti.
Trafikte seyir halinde olacak sürücülere uyarıda bulunan Güngördü, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretlerine uymasını istedi.
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