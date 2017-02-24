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Dikkat bu yol yarın trafiğe kapatılacak

Dikkat bu yol yarın trafiğe kapatılacak

Girne Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle, Semih Sancar Caddesi’nde Bellapais ışıkları- Doğanköy çemberi arasındaki bölüm yarın trafiğe kapatılacak.

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Girne Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle, Semih Sancar Caddesi’nde Bellapais ışıkları- Doğanköy çemberi arasındaki bölüm yarın trafiğe kapatılacak.

Yolun, söz konusu bölgede kazı yapılacağı için trafik akışına kapatılacağı belirtildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu sabah saat 09.00’da başlayan çalışmalar nedeniyle yolun bir gün süreyle trafiğe kapatılacağı ifade edilerek, sürücülerin alternatif yolları kullanması gerektiği duyuruldu.

Sürücülere, trafik işaret ve işaretçilerine uyması yönünde çağrıda bulunuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iki yılda Girne’de 8 bin metre kanalizasyon boru hattı döşendiğini belirterek kent genelinde altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Güngördü, bölge halkına çalışmalar süresince gösterecekleri anlayış nedeniyle teşekkür etti.

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