Dikkat Girne'de asfaltlama çalışması var!

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nin bir bölümünün asfaltlama hazırlığı nedeniyle bugün trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre, Semih Sancar Caddesi’nde İpek Perde ile Kar Market arasındaki güzergahta bugün asfalt öncesi hazırlık ve kemirme işlemi yapılacak.

Çalışmalar süresince bölgenin trafiğe kısmen kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.