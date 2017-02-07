Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Bahar Uygur

Mağusa’da sabah saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu. Takla atan araçta şans eseri ciddi bir yaralanma olmadı.

Mağusa Devlet Hastanesi yolunda bu sabah 07:45 sıralarında İskele’den Mağusa istikametine seyreden FM 633 plakalı araç sürücüsü Tuğçe Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı.

24 yaşındaki Tuğçe Yılmaz, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak aracıyla bir takla attıktan sonra araç tavanı üzerinde durabildi. Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün ciddi bir şeyi olmadığı ve taburcu olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.