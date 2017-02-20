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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde Osman Paşa Caddesi üzerinde Erkan Tezay yönetimindeki araçla dikkatsizce ilerlemesi sonrasında önünde giden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan Hanife Babagil yönetimindeki MK 827 plakalı araca arkadan çarptı

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Murat Aslan

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde Dereboyu’nda dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araçlara hasar gelmesi yüreklere su serpti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde Osman Paşa Caddesi üzerinde Erkan Tezay yönetimindeki JD 231 plakalı aracıyla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan ve önünde ilerleyen Hanife Babagil yönetimindeki MK 827 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda yaralanan olmazken her iki araçta hasar meydana geldi ve trafik bir süreliğine aksadı.  

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