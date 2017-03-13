Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Lefkoşa – Girne anayolunun1-2 km. arasında Girne’ye doğru seyretmekte olan LG 170 plakalı araç sürücüsü Serkan Birinci dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak takla attı
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Ülkemizde kazalar bitmek bilmiyor.
Dün gece Gönyeli çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi ancak korkulan olmadı.
Kaza saat dün gece 22:30 sırlarında Lefkoşa – Girne anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Girne’ye doğru seyretmekte olan LG 170 plakalı araç sürücüsü Serkan Birinci dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak takla atmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Serkan Birinci ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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