DİKO ve EDEK başkanlık seçimlerinde ortak hareket edecek

Rum tarafında 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde, “merkez kanattan” kazanabilecek ortak bir aday çıkarma çalışmaları çerçevesinde dün bir araya gelen DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un “seçimde işbirliğine dair ortak siyasi karar imzalama” konusunda anlaştığı haber verildi.

Simerini ve diğer gazeteler dünkü görüşmede ortak aday ismi konuşulmadığını ancak EDEK’in Nikolas Papadopulos’un adaylığını zaten kabul ettiğini belirtti.

Habere göre Sizopulos ve Papadopulos merkez kanat mensubu 5 partinin ortak bir siyasi işbirliği kararına imza atması ve ortak adayın haiz olması gereken kriterleri belirlemesi maksadıyla Yorgos Lillikas’ın başkanlığını yaptığı Vatandaşlar İttifakı da dahil bütün “merkez kanat” partileriyle görüşmek için ortak inisiyatifi aldı.

Nikolas Papadopulos Kıbrıs sorunundaki gidişattan her iki partinin de ortak kaygıları bulunduğunu, geçmişte ortak tezler içeren bir programda birleşmeyi başardıklarını, bunu başkanlık seçimlerinde de yapabileceklerini belirterek “bizim için önemli olan çözümün içeriğidir, tabelalar değil” dedi.

Papadopulos iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü sorulduğunda, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ve onu destekleyen AKEL liderliğinin, federasyonla hiçbir alakası olmayan birçok meseledeki icraatlarına itirazlarını geçmişte dile getirdiklerini söyleyerek “Yerleşiklerin (Türkiye kökenliler), Türklere 4 özgürlüğün veya Türk askerinin, garantilerin kalmasının federasyonla ne alakası var?” diye sordu.

Papadopulos, EDEK ile işbirliği için DİKO’nun iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddedip reddetmeyeceği sorulduğunda, “Bizi ilan edilmemiş bir çıkmaza sürükleyen başarısız politikayı reddetti” diyerek, Başkan Anastasiadis’in, EURO.KO’nun da imza attığı 2013 siyasi programının da iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşı olduğunu savundu.