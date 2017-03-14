Dildar kendini yaktı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da kasiyer olarak çalıştığı “Kiraz” isimli marketin kasasından 2 gün içerisinde toplamda 687 TL çaldığı ileri sürülen Türkmen uyruklu zanlı Dildar Jurayeva, işyeri sahibinin şikayeti sonucu gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının 1 Mart ile 3 Mart 2017 tarihleri arasında, kasiyer olarak çalışmakta olduğu “Kiraz” isimli markette, müşterilere satmış olduğu malların karşılığı olan 687 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının yapılan şikayet üzerine 12 Mart 2017 tarihinde tutuklandığını belirten Çangaroğlu, zanlının çalışmış olduğu diğer günlerdeki kasa açıklarının da mercek altına alınacağını ve miktarın artabileceğini ifade ederek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.