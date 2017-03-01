Lefkoşa14 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Dilek Özgürgün’ün bölgelere yönelik ziyaretleri sürüyor
Dilek Özgürgün’ün bölgelere yönelik ziyaretleri sürüyor

Dilek Özgürgün’ün bölgelere yönelik ziyaretleri sürüyor

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün’ün bölgelere yönelik ziyaretleri sürüyor.

A+A-

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün’ün bölgelere yönelik ziyaretleri sürüyor.

UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Dilek Özgürgün bugün Girne bölgesinde UBP Girne ilçe örgütü binası, Girne 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

UBP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ

Özgürgün, UBP Girne İlçe örgütü binasını ziyaretinde, UBP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ile Girne İlçe Kadın Örgütü üyeleriyle biraraya  geldi.

İlçe binasında parti kadın kolları üyeleriyle biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu  belirteren Özgürgün, bölgelere yönelik gezilerle partililerle yüz yüze görüşerek  sıcak temas,  sorunları konuşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Girne’nin; Akdeniz’in incisi, ülkenin gözbebeği,100’ü aşan oteli, turizm potansiyeli ve 4 üniversitesiyle  çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Özgürgün, Girne’nin iyi korunması gerektiğine vurgu yaptı.

“Girne Gözümüz  gibi  bakmamız gereken bir yer. Bunda önce hükümet ve belediyemize daha sonra halka, sivil topluma ve tüm paydaşlara  görev düşüyor” diyen Dilek Özgürgün, özelde Girne, genelde adanın,  daha iyi yaşanır bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

UBP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ise, Dilek Özgürgün’ün, her zaman partililerin yanında olduğunu belirterek,  ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

1488382627.jpg

18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

Özgürgün, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi  ziyaretinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Merkez Müdürü  Alirıza Göksu’dan  merkezdeki atölyeler ile burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Özgürgün’e, merkezde  rehabilite edilen engelli gençlerin yaptığı  turunç macunu ve bir de tablo hediye edildi.

LAPTA HUZUREVİ

Lapta Huzurevi ziyaretinde ise yaşlılarla biraraya gelip sohbet etti, sorun ve ihtiyaçları dinledi.

Ziyarette, Lapta Huzurevi Müdürü Ayşe Kaya, Dilek Özgürgün’e huzurevi hakkında bilgi verdi.

Dilek Özgürgün’e huzurevi ziyaretinde Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da eşlik etti.

Özgürgün, 18 Yaş  Üstü Engeli Rehabiitasyon Merkezi ile Lapta Huzurevi’ni sosyal sorumluluk anlamında ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaşlıların bakım gördüğü huzurevlerini ziyaret etmenin insana çok farklı duygular hissettirdiğini  dile getiren Özgürgün, herkesin bir gün yaşlanacağını ve yaşlılığını yalnız ve huzurevi ortamında geçirme durumunda kalabileceğini  anımsattı ve bu konuda empati kurmanın  hem bireylerin hem de devletin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Özgürgün, “Engelli ve yaşlılar sadece  özel günlerde ziyaret ediliyor ama onlara daha fazla vakit ayırmalı, sorunlarını  daha sık dinlemeli ve onarı daha fazla anlamaya çalışmak gerekir. Sadece engelliler haftası ya da yaşlılar haftasında onlarla birarada olmakla  görevimizi yerine getirmiş olmayız”diye konuştu.

Diek Özgürgün, ziyaretleri organize eden UBP Girne İlçe Başkanı milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu ve Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’a teşekkür etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.