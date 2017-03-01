UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eşi Dilek Özgürgün’ün bölgelere yönelik ziyaretleri sürüyor.

UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Dilek Özgürgün bugün Girne bölgesinde UBP Girne ilçe örgütü binası, Girne 18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

UBP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ

Özgürgün, UBP Girne İlçe örgütü binasını ziyaretinde, UBP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ile Girne İlçe Kadın Örgütü üyeleriyle biraraya geldi.

İlçe binasında parti kadın kolları üyeleriyle biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu belirteren Özgürgün, bölgelere yönelik gezilerle partililerle yüz yüze görüşerek sıcak temas, sorunları konuşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Girne’nin; Akdeniz’in incisi, ülkenin gözbebeği,100’ü aşan oteli, turizm potansiyeli ve 4 üniversitesiyle çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Özgürgün, Girne’nin iyi korunması gerektiğine vurgu yaptı.

“Girne Gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer. Bunda önce hükümet ve belediyemize daha sonra halka, sivil topluma ve tüm paydaşlara görev düşüyor” diyen Dilek Özgürgün, özelde Girne, genelde adanın, daha iyi yaşanır bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

UBP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ise, Dilek Özgürgün’ün, her zaman partililerin yanında olduğunu belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

Özgürgün, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Merkez Müdürü Alirıza Göksu’dan merkezdeki atölyeler ile burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Özgürgün’e, merkezde rehabilite edilen engelli gençlerin yaptığı turunç macunu ve bir de tablo hediye edildi.

LAPTA HUZUREVİ

Lapta Huzurevi ziyaretinde ise yaşlılarla biraraya gelip sohbet etti, sorun ve ihtiyaçları dinledi.

Ziyarette, Lapta Huzurevi Müdürü Ayşe Kaya, Dilek Özgürgün’e huzurevi hakkında bilgi verdi.

Dilek Özgürgün’e huzurevi ziyaretinde Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da eşlik etti.

Özgürgün, 18 Yaş Üstü Engeli Rehabiitasyon Merkezi ile Lapta Huzurevi’ni sosyal sorumluluk anlamında ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaşlıların bakım gördüğü huzurevlerini ziyaret etmenin insana çok farklı duygular hissettirdiğini dile getiren Özgürgün, herkesin bir gün yaşlanacağını ve yaşlılığını yalnız ve huzurevi ortamında geçirme durumunda kalabileceğini anımsattı ve bu konuda empati kurmanın hem bireylerin hem de devletin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Özgürgün, “Engelli ve yaşlılar sadece özel günlerde ziyaret ediliyor ama onlara daha fazla vakit ayırmalı, sorunlarını daha sık dinlemeli ve onarı daha fazla anlamaya çalışmak gerekir. Sadece engelliler haftası ya da yaşlılar haftasında onlarla birarada olmakla görevimizi yerine getirmiş olmayız”diye konuştu.

Diek Özgürgün, ziyaretleri organize eden UBP Girne İlçe Başkanı milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu ve Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’a teşekkür etti.