Dilek: "Yeni mesai saatleri memnun etti"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesai saatleri konusunda öğleden sonra da, kamuda yetkili Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Sami Dilek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Saat 14.30’da bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Koordinatörü Çelebi Ilık ile Bakanlık Müdürü Elif Pekri’de hazır bulundu.

Kamu-İş’e, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Yakup Latifoğlu eşlik etti.

DENKTAŞ

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında kısa bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kamu-İş yönetimi ile de, kamuda yeni mesai saatleri uygulamaları konusunu görüştüklerini ve Kamu-İş Yönetimi ile de uzlaşıya varıldığını söyledi.

DİLEK

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek ise konuşmasının başında, mesai saatleri ile ilgili yeni uygulama çalışmalarına katkı koymak üzere kendilerine yapılan davete icap etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkür etti.

Kamuda yeni mesai saatlerinin düzenlenmesi ve verimli olması noktasında sendikalar ile kaos yaşamadan, masa başında uzlaşı şeklinde gerçekleşen gelişmenin kendilerini memnun ettiğini söyledi, yeni uygulamanın sürdürülebilir bir yapı olduğunu belirtti.

Dilek ayrıca, hükümetin 2011 sonrası kamuda işe girenlere yüzde 2.14’lük maaş artışını da, ekonomik koşullar dikkate alındığında yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, sendikaya bağlı üyelerinin genel sorunlarını da masaya yatırdı.