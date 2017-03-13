Dilencilik yapmaktan tutuklandı
Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde dün H.Ç.’nin (E-25) hastane raporlarını gösterip epilepsi hastası olduğunu söylemek suretiyle vatandaşlardan para dilendiği tespit edildi.
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Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde dün H.Ç.’nin (E-25) hastane raporlarını gösterip epilepsi hastası olduğunu söylemek suretiyle vatandaşlardan para dilendiği tespit edildi. H.Ç. tutuklandı.
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