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Dilencilik yapmaktan tutuklandı

Dilencilik yapmaktan tutuklandı

Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde dün H.Ç.’nin (E-25) hastane raporlarını gösterip epilepsi hastası olduğunu söylemek suretiyle vatandaşlardan para dilendiği tespit edildi.

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Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde dün H.Ç.’nin (E-25) hastane raporlarını gösterip epilepsi hastası olduğunu söylemek suretiyle vatandaşlardan para dilendiği tespit edildi. H.Ç. tutuklandı.

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