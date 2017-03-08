DİMED Temsilcileri, Zübeyda Hanım Büstü’ne çelenk koydu
Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Lefkoşa’daki büstüne çelenk koydu.
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Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Lefkoşa’daki büstüne çelenk koydu.
Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Ertuğruloğlu başkanlığındaki DİMED yetkilileri, büste çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.
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