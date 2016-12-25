Din İşleri Başkanlığı Halep'e yardım kapmanyasına destek verdi

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan “Halep'te İnsanlık Ölmesin” temalı insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyasına Din İşleri Başkanlığı da destek verdi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın talimatıyla ülke genelindeki camilerde 16 Aralık’ta başlatılan yardım kampanyasında 83 bin 46 TL bağış toplandı.

Hayırseverler tarafından yapılan bağış tutarı, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Cuma günü Türkiye Diyanet Vakfı’nın Ziraat Bankası’ndaki ilgili hesabına aktarıldı.

Düzenlenen yardım kampanyasına halkın gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Din İşleri Başkanı Atalay, “Her zaman mazluma destek olmayı tarihi, insani ve vicdani bir görev olarak gören halkımız, bu soğuk kış gününde, savaşın karanlığında perişan olan Suriyeli kardeşlerini unutmamış, onların çığlıklarını duymuş, insanlığın ölmesine rıza göstermemiştir” dedi.

Atalay, gönderilen bu yardımın maddi değerini aşan bir anlam ifade ettiğine işaret ederek, “Hayırseverler, lisan-ı hal ile ‘Suriye’li kardeşlerine Kıbrıs Türkü olarak yanınızdayız’ demiştir” ifadelerini kullandı.

Atalay, bu yardımların devam edeceğini ifade ederek, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu inisiyatifin de Halep’e yardım için gönüllü çalıştığını kaydetti.