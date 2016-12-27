Dinçoğlu: "İçimizdeki temsliyetçi zihniyetler Anayasal suç işliyor"

Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Enver Dinçoğlu, onurlu ve güvenli yaşamak adına, Kıbrıs Türk halkının yolunu çizmesi gerektiğini belirtti.



Dinçoğlu, adil ve kalıcı bir barış olmak kaydıyla kendilerinin de barış istediğini vurgulayarak, Kıbrıs adasının mutlak ortağı düşüncesinden hareketle, Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde, devlete sahip çıkılarak, adil ve kalıcı bir barış için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Dinçoğlu, yaptığı açıklamada ülke ve gündemdeki sorunlarını değerlendirdi.

Çeşitli konularda politikacıları eleştiren Dinçoğlu, aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzluklara dikkat çekti. Dinçoğlu, devlet ve hükümet yetkililerini üzerlerine düşen görevleri yapmamakla suçladı.

Rumların, Kıbrıs Türk Halkını azınlık olarak gördüğünü ve bu düşünceyi her platformda açıkça söylediklerini savunan Dinçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçimizdeki teslimiyetçi zihniyet güneydeki komşularımızın elini güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmakta ve her gün yaptıkları açıklamalarla Anayasal suç işlemektedirler. Bu konuda KKTC Başsavcılığını göreve davet ediyoruz.”