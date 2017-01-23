Dinçyürek: "Mobil iletişimde birleşme halen sağlanamadı, neden?"

Gözde Süreç Sarı- Doğuş Özokutan Çitçioğlu

Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, mobil iletişimin pahalı olduğunu kendisinin de daha önce dile getirdiğini, fiyatların aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi.

Durumun net ve sabit olduğunu, kabul edilebilir olmadığını belirten Dinçyürek, ortak çalışma ile maliyetlerin aşağı çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek, bütçenin geçmesinin sıkıntı olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde güven artırıcı önlemler için adım atılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Dinçyürek, bu çerçevede gündeme gelen mobil iletişimde birleşmenin hala sağlanamadığını, bunun nedeninin ne olduğunu sordu.

Dinçyürek, “Ne oldu da telefonda bile bağlanamadık” diye sordu.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, cep telefonlarına kayıtlı abone sayısının yaklaşık 827 bin olduğunu bunun büyük bir rakam olduğunu belirtti.

Tatar, GSM ücretlerinin yüksek olduğunu dile getirerek bunun rekabet eksikliğinden kaynaklandığını kaydetti.

İletişim sektöründe sadece cep telefonları yanında internetin de önemli pay tuttuğunu söyleyen Tatar, burada daha rekabetçi bir yapı gözlemlediğini anlattı.

TÜRKSAT’ın Türkiye’de TV kanallarına doları 3.30’a sabitlediğini, Kuzey Kıbrıs’ta ise yurtdışı olduğu için TV kanallarının hala dolar üzerinden ödeme yaptığını belirten Tatar, ülkedeki diğer hizmetlerin de TL üzerinden olması gerektiğini vurguladı.