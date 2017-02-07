Dinçyürek: "Sağlıkla ilgili söylenecek çok şey var"

Meclis Genel Kurulu’nda “Devlet bütçesinin gelir ve giderlerinde birliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla” hazırlanan“Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınarak onaylandı.

Bu bölümde ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar, Komitenin tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Söz alan CTP Milletvekili Birikim Özgür, tasarı geçerken fonlardan bahsederek, “Piyangolardaki 70 çalışanın akıbeti ne olacak” diye sordu ve Sağlık Fonu, Turizm Fonuyla ilgili hükümetin yaklaşımının ne olduğuyla ilgili bilgi istedi.

Özgür, bazı tasarılar komiteden hızla geçerken bazılarının beklediğini kaydetti.

DİNÇYÜREK

Kısır çekişmelerin topluma fayda sağlamayacağını söyleyen Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Özgür’ün iradeden bahsedecek son isimlerden olduğunu çünkü kendisinin de bu komitenin başkanlığını yaptığını söyledi.

“Bu fon sağlığı ilgilendiren bir fondur. Sağlıkla ilgili söylenecek çok şey var” diyen Dinçyürek, sağlık çalışanlarıyla ilgili mahkeme kararına işaret ederek bu konunun tüm Meclisin hassas şekilde değerlendirmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

Mahkeme kararını tartışmadığını ancak Anayasadaki eşitlik ilkesi gereği dikkatli davranılması gerektiğini dile getiren Dinçyürek, kamuda ikinci işin sadece hekimler tarafından yapılmadığına işaret ederek, adalet duygusunu sarsmadan adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek ancak o zaman kamu vicdanının rahat olabileceğini dile getirdi.

Sağlığın tüm diğer iş kollarından farklı olduğunu anlatan Dinçyürek, sağlığın yorgunluk ve yıpranmanın en üst noktada olduğu bir meslek dalı olduğunu kaydetti.

Dinçyürek sağlıkta pek çok sorun olduğunu dile getirerek, yasa çalışmaları yapılırken bunların hep birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından tasarı oylanarak, oybirliğiyle geçti.