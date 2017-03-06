Dinçyürek: "Üniversite sayılarının artması kabus değil"

Gözde Süreç Sarı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor. Toplantıda, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

“YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI”

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Burada ilk sözü CTP milletvekili Ahmet Gülle aldı.

GÜLLE

CTP milletvekili Ahmet Gülle yasa tasarısına olumsuz oy vereceklerini söyledi. Gülle, yükseköğretim ve YÖDAK ile ilgili düzenlemelere büyük önem verdiklerini söyleyerek, turizmin öncelikli sektör olduğunu ancak yükseköğretimin de çok önemli bir alan olduğunu belirtti.

Gülle, bu konuda da çok sayıda üniversite ve öğrencinin olmasının eğitim kalitesine gerekli nitel değişimi artırımı sağlayamadığını, bunun; üniversitelerin çalışmalarını düzenleyecek, bağımsız özerk etkin bir kurumla mümkün olabileceğini belirtti.

YÖDAK kararlarının yeterince önemsenmemesi sonucunda, yeterince hızlı ve etkin olmayan bir süreç yaşandığını ifade eden Gülle, üniversitelerin nitelik ve saygınlığını artırmanın YÖDAK’ın gücü ve etkinliğinin artırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Gülle, YÖDAK Yasası’nda belli düzenlemeler yapıldığını bunların bir kısmının olumlu olduğunu, ancak hükümet ve bakanlığın “siyasi iradeyi önde tutma yaklaşımını” belli noktalarda aşamadıklarını belirtti.

YÖDAK üyelerinin atanması noktasında özerk yapıyı güçlendirme amacında olduklarını söyleyen Gülle, siyasi iradenin etkin rol üstlenme isteğini kıramadıkları noktalardan birinin üniversite açma ön izni olduğunu, bakanlığın ilk başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılmasını istediğini, kendilerinin ise bu izin için ilk başvurunun YÖDAK’a yapılmasını istediklerini belirtti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, yasa tasarısının üniversitelerin çalışma düzenini düzenleyen bir yasa tasarısı olduğunu, ancak tasarının ülkedeki yükseköğretim ile ilgili devlet politikası oluşturulmasına olanak sağlamasını beklediğini söyledi.

Dinçyürek, üniversite sayısının artmasının bir “kabus olarak görülmemesi” gerektiğini söyleyerek, izinlendirilen üniversiteler konusunda bakandan bilgi talep etti.

Üniversite açma izinlerinin koşullu verilmesi gerektiğini dile getiren Dinçyürek, hangi bölümlerde nasıl eğitim verileceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Dinçyürek, izinlerin rant kapısı oluşturmasının engellenmesini istedi.

İzinlerin koşullara uygunluğunun da denetlenerek, gerekirse izinlerin ve lisansların iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Dinçyürek, eğer bu denetimler yapılmazsa, yakın gelecekte bu alanda sorunlar yaşanacağını belirtti.

Dinçyürek, öğrenci sayısındaki artışın başarı göstergesi olmadığını, gerekli adımlar atılmazsa sektörün çökebileceğini söyledi.

Üniversitelerin denetlenebilmesi için YÖDAK’ın kurumsallaşması gerektiğini dile getiren Dinçyürek, yasanın bunu sağlamayacağını savundu.

Dinçyürek, olumlu oy vereceğini ancak yasa tasarısına ilişkin bazı önerilerde bulunacağını belirtti.