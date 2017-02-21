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Dipkarpaz İlim-Sanat Derneği, tam donanınmlı sağlık ocağı istiyor

Dipkarpaz İlim-Sanat Derneği, tam donanınmlı sağlık ocağı istiyor

Dipkarpaz İlim-Sanat, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz’da 24 saat doktor ve hemşire hizmeti veren tam donanımlı sağlık ocağı istedi.

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Dipkarpaz İlim-Sanat, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz’da 24 saat doktor ve hemşire hizmeti veren tam donanımlı sağlık ocağı istedi.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nda, hafta içi  08.00-12.00 saatleri arasında doktorun hizmet verdiğini,  daha sonraki saatlerde sadece mesai bitimine kadar hemşirenin görev yaptığını belirterek, Dipkarpaz’da yaşayan insanların  mesai saatleri dışında ölüme terk edildiklerini savundu.

Borak, bölgedeki vatandaşların  bir iğne yaptırmak için dahi Yenierenköy’e gitmek zorunda bırakıldıklarını belirterek, özellikle yaz aylarında Dipkarpaz’ı ziyaret eden binlerce yerli, yabancı turistin acil  sağlık durumunda  hayati tehlike ile karşı karşıya kalacağını  ileri sürdü.

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