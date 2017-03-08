Direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor

Devrim Demir

8 Mart emekle kadının buluştuğu gün. Kadınların eşitlik talebini en yüksek tondan dile getirdikleri bir gün. KKTC’de kadın birçok ülkeye göre toplumsal yaşamın her alanında var. Ama yine de iş yaşamında bazı meslekler var ki erkekle özdeşleşti. Kadınların bu alana girmesi, ekmek kazanması daha zor.

O zoru tercih etti

Nurcan Mutlu, 2 çocuk annesi 37 yaşında bir kadın. Onu diğer kadınlardan ayıran özellikse zoru seçmesi. Erkeklerin egemenliğindeki bir meslekten ekmek kazanmayı tercih etti. Azmetti ve mesleki sürüş ehliyeti aldı. Otobüs şoförü olmak istedi ama olmadı. Bu onu yıldırmadı. Bir otelin VIP müşterilerin taşınması için açtığı şoför münhalına başvurdu. Olur mu olmaz mı derken Lord’s Palace Hotel Nurcan Mutlu’ya bu imkanı tanıdı.

Bir buçuk yıldır şoför olarak çalışıyor

Nurcan Mutlu tam bir buçuk yıldır Lord’s Palace Hotel’in 18 VIP şoföründen biri olarak, ekmeğini direksiyon sallayarak kazanıyor. Mutlu, yaşam öyküsünü ve v erkeklerin hakim olduğu bir alanda ekmek kazanmanın gururunu iş yerinde Havadis’e anlattı.

“Her iş elimden gelir” diyerek başlıyor Nurcan Mutlu, hayat hikayesini anlatmaya. “Ne yaptığını biliyorsan her mesleği yapabilirsin tek gayem ekmek parası” diyen Mutlu, yaptığı işle kadınların yapamayacağı iş olmadığını bir kez daha ispat etti.

“Müşteriler beni halkla ilişkilerci sanıyor”

“Ekmek parası her türlü kazanılır yeter ki destek ve istek olsun” diyen Mutlu, çalıştığı hotelde 18 şoför arasındaki tek bayan şoför.

Güler yüzü, tatlı sohbeti ile anlatıyor yaşadıklarını “Havaalanından aldığım müşteri beni arabaya kadar halkla ilişkiler sanıyor, kaptan olduğum görünce öyle bir anlık şaşkınlık sonra takdirle alkışlanıyorum. Türkiye’den gelen sanatçılar, özellikle kadın olanlar bana övgüler yağdırıyor.

Lord’s Palace Hotel ailesi bünyesinde 18 şoförün arasında tek kadınım. Önceleri “acaba” bakışları vardı ama şimdi herkes beni benimsedi. Ekibimiz çok güçlü ben, bunun da gücü ile bu işi başardım ” dedi.

Hayatını kızının özel durumuna uydurdu

Kızı iki buçuk yaşındayken diyabet hastası olan Nurcan Mutlu, hayatının büyük bölümünü kızının yaşam tarzına göre ayarladı. Kızı okula başlayınca hastalığını takip etmek için servis anneliği yaptı. Mutlu, iş saatlerini de kızına göre ayarladı.

Kızı bugün 15 yaşında. Nurcan Mutlu, yaklaşık bir buçuk senedir yaptığı şoförlük mesleğini de yine kızına göre ayarladı. Vardiyasını kızının ona ihtiyaç duyduğu saatleri dikkate alarak ayarlıyor.

Eşi önce karşı çıktı sonra alıştı

Mutlu, “Evde ilk zamanlar eşimle iş yüzünden sıkıntılar yaşadık, ama şimdi orta yolu bulduk. Eşimin, kadın olduğum için işte zorluklarla karşı karşıya kalacağımı düşündü ama şimdi oğlum, kızım ve eşim benimle gurur duyuyor” şeklinde konuştu.

“Kadınlar çalışmaktan utanmasın”

8 Mart diyoruz Mutlu anlatmaya devam ediyor, “Kadın kendi ekmeğini kazanmalı. 8 Mart anca böyle anlam kazanır. Kadınlar her işi yapabilir. Keşke ben bu mesleği çok önceden başlasaydım. Kadınlar bu mesleği mutlaka değerlendirsin, ne yaptığını biliyorsan her mesleği yapabilirsin. Kadınlar özel, onlar anne, onlar çiçek hepsinin günü kutlu olsun” dedi.