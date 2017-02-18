Dış Basın Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Dış Basın Birliği Olağan Genel Kurulu, birlik lokalinde yapıldı. Tek adayın olduğu genel kurulda TRT Kıbrıs Haber Bürosu sorumlusu Tahir Olcay Kıraç başkanlığa seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Akay Cemal seçilirken, divan üyeliklerini Teoman Turan ve Emine Sivri yaptı.

Birliğin görevi devreden Başkanı Züleyha Karaman faaliyet raporunu okuyarak, üyelere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Karaman, konuşmasının başında birliğin eski başkanlardan Arslan Mengüç ve Özer Hatay’ı rahmetle andı.

Özellikle Mengüç’ün hayatını kaybetmesinin ardından zor bir süreçte görevi devraldığını anımsatan Karaman, bu sure zarfında birliği toparlamaya ve mevcut sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

KARAMAN: “KKTC’NİN DIŞ DÜNYADA DOĞRU ALGILANMASI ÖNCELİĞİMİZ OLDU”

Karaman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Görevde olduğumuz süreçte, Dış Basın Birliği’nin KKTC ile Türkiye arasında sağlıklı iletişim köprüleri kurulması misyonuna zarar vermemeyi ve daha da geliştirmeyi temel felsefe ve ilke edindik. Bizim farkımız, partiler üstü olmamız. Bu nedenle, yaptığımız haber ve temaslarda, KKTC’nin dış dünyada doğru algılanması önceliğimiz oldu, bundan sonra da olması gerektiğini düşünüyorum. Geçiş sürecinde devraldığım görevi bugün gönül rahatlığı ile başka bir arkadaşıma devrediyorum. Yeni yönetimin Dış Basın Birliği’ni olduğu yerden daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum ve her zaman da destek olacağım. Bizim farkımız, Dış Basın Birliği olarak biz bir aileyiz, gelenekleri olan bir Birliğiz. Dostluğumuz her şeyin üstündedir.”

Karaman’ın konuşmasının ardından, birliğin Mali Sekreteri Taner Gönül tarafından Mali Rapor okundu ve faaliyet raporuyla birlikte oybirliği ile onaylandı.

KIRAÇ: “EKİP RUHUYLA BİRLİĞİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Genel kurulda daha sonra başkanlık seçimine geçildi. Tek liste ile girilen seçimde TRT Kıbrıs Haber Bürosu sorumlusu Tahir Olcay Kıraç başkan seçildi.

Kıraç konuşmasında, geçmiş yönetimlere ve özellikle zor bir süreçte görevi devralan Züleyha Karaman’a teşekkür ederek, hedeflerinin birliği daha yukarılara taşımak olduğunu söyledi.

Birliği daha ileriye taşıyabilecek, mesleki uygulamalar konusunda daha iyi bir konuma gelecek noktaya varmak adına çalışacaklarını vurgulayan Kıraç, bütün bu çalışmaları kardeşlik ve aile ortamı içerisinde sürdürme arzusunda olduklarını ifade etti.

Çalışmaları ekip ruhuyla yürüteceklerini ifade eden Kıraç, yönetim kurulu ve tüm üyelerle birlikte elbirliği içerisinde birliği daha da ileriye taşıyacaklarına inanç belirtti.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nda Genel Başkanlığa Tahir Olcay Kıraç seçilirken, diğer üyeler şu şekilde oluştu:

2. Başkan Ali Ruhluel, Genel Sekreter Burhan Canbaz, Dış İlişkiler Sekreteri Selim Sayarı, Örgütlenme Sekreteri Emine Sivri, Mali Sekreter Mustafa Fidan, Eğitim Sekreteri Rasıh Reşat, Disiplin Kurulu Üyeleri Mesut Günsev ve Teoman Turan, Denetleme Kurulu Üyeleri Levent Özadam ve Murat Demirci, Yüksek İstişare Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin Turan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi Rasıh Reşat ve Basın Kartı Komisyonu Temsilcisi Fevzi Tanpınar.

KIRAÇ’IN ÖZGEÇMİŞİ

Tahir Olcay Kıraç, 1971 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı.

1989 yılında başladığı üniversite hayatında sırasıyla Hacettepe Üniversitesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gazi Üniversitesi’nde Ekonometri ve Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümlerinde okudu. Yüksek lisans ve doktorasını ise Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde mesleki örgütlenmeler üzerine yaptı.

Kıraç’ın çevre etiği üzerine de yayınlanmış makaleleri bulunuyor.

Tahir Olcay Kıraç, 1989 yılında liseyi bitirmesinin ardından çalışma hayatına başladı. Resepsiyonistlik, barmenlik, tercümanlık, profesyonel turist rehberliği gibi farklı işlerde çalıştı.

1998 yılında açılan sınavla TRT girdi gazetecilik macerasına başladı. TRT’deki ilk görevine İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde Spor Muhabiri olarak başlayan Tahir Olcay Kıraç, neredeyse tüm birimlerde çalıştı.

2. Irak Savaşı, Gazze işgali, Lübnan iç savaşı gibi tarihi olayları takip etti. Özellikle sorunlu bölgelerde gazetecilik konusunda uzmanlaştı. 2014 yılında ise Kıbrıs Temsilciliğine atandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Tahir Olcay Kıraç, iyi derecede İngilizce ve Almanca’nın yanı sıra orta düzeyde İtalyanca biliyor.