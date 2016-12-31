DİSİ ile AKEL’den iç cephe ve Anastasiadis’e çağrı

Rum siyasi partilerden AKEL ve DİSİ, retçi partileri eleştirerek, Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde gösterilen çabalar çerçevesinde birlik olunması çağrısında bulunurken; DİKO, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bazı sorular yöneltti.

DİSİ RETÇİ PARTİLERE İŞARET ETTİ

Alithia gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gösterilen çabalara karşı olanların her birkaç haftada bir koordine olduğunu savundu.

Beş partinin sürekli aynı açıklamaları yaptığını belirten Neofitu, tek açıklamanın olduğunu ve sadece kişiler ve vurgulamaların değiştiğini söyledi.

Sözlerinin devamında, 1960 yılından bu yana diğer tarafın, ilk kez garanti anlaşmalarını tartışma yönünde bir tutumunun olduğundan söz eden Neofitu, geçmişte Kıbrıs Rum toplumunun 1960 garanti anlaşmalarının gündeme getirildiğini, ancak diğer tarafın, bunu tartışmayı hiç kabul etmediğini belirtti.

Neofitu “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Kuruluş Anlaşmasıyla kurulduğunu, bu anlaşmanın tartışılmasının söz konusu olmadığını; değişemeyeceğini, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamını teminat altına aldığını belirterek, esas olanın bu olduğunu öne sürdü.

Garanti anlaşmalarının kaldırılması için uluslararası konferansa katılmamalarını isteyenlerin ne önerdiğini soran Neofitu, “Garantiler anlaşmasının kaldırılmasının tartışılacağı Kıbrıs’la ilgili bir konferansa katılmazsak bu anlaşmayı nasıl kaldıracağız?” sorusunu yöneltti.

AKEL’DEN BİRLİK ÇAĞRISI

AKEL ise Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde iç cephede mümkün olan en büyük birliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Tüm partilere, geçmişte yaşanan ve kendilerine çok büyük zararlar veren partisel çıkarların zamanının olmadığının bilincinde olmaları çağrısında bulunan Kiprinau, ülkenin ve halkın çıkarlarını her şeyin üstüne koymaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamalarının bir başka kısmında Cenevre’deki uluslararası toplantıya BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de katılması gerektiğini savunan Kiprianu, Güvenlik Konseyi’nin olası anlaşmaya varılanların uygulanmasını öngören bir kararı benimsemesi gerekeceğini ve (daimi üyeler) uygulanacak olanları oylamaya çağrılacağından, orada olmaları ve özellikle uluslararası toplumu ilgilendiren güvenlik konularında görüşlerinin de bulunması gerektiğini iddia etti.

Anastasiadis’i, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ilke tezlerinden vazgeçmemeye ve düşünerek hareket etmeye çağırdı.

DİKO’DAN SORULAR

Öte yandan DİKO, yaptığı açıklamayla Anastasiadis’i, yeni yıl mesajında halkın geleceğiyle ilgili olduğunu söylediği bazı sorulara yanıt veremeye çağırdı.

Habere göre sorular “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin konferansa katılımı, dönüşümlü başkanlık, Türk ordusu, garantiler, “yerleşikler”, Avrupa müktesebatından daimi sapma, Güzelyurt’un iadesi gibi konularla ilgilidir.