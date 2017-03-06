DİSİ kimseden talimat kabul etmediklerini belirtti

DİSİ, Enosis plebisiti konusunda ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye’den talimat kabul ettiklerini belirtirken, AKEL çeşitli yönlerde eleştirilerde bulundu.

Rum siyasi partiler ve yetkilileri, dün, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundular.

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafından talimat kabul etmediklerini söyleyerek, görüşmelerdeki çıkmazın gerçek sebebinin Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti kararı değil, Türkiye’deki referandum olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının, müzakere masasına yeniden gitmeye hazır olduğunu savunan Neofitu, geri çekilenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Enosis plebisiti kararının değiştirilmesi yönündeki talebi konusunda ise Neofitu, “Ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye’den talimat kabul ederiz, bizim görüşlerimiz, tezlerimiz vardır” sözlerini kullandı.

Neofitu devamında, tarihin zaman aşımına uğrayamayacağını, diğer taraftan, bu meselelerin Rum Meclisi’ni değil, yetkili Eğitim Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini ilk günden dile getirdiklerini ifade etti.

AKEL’den yapılan açıklamada, müzakereler sürecinin krize girdiğine işaret edilerek, bu durumun, sürecin tamamen yıkılması riski taşıdığını savundu.

Böyle bir gelişmenin, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında ölçülemez sonuçlar doğuracağını savunan AKEL, Meclis’in Enosis Plebisiti’yle ilgili kararının hatalı, Akıncı’nın tepkisinin “aşırı ve zarar verici” olduğunu iddia ederken, Anastasiadis’in, sürecin yeniden başlamasına yönelik çabadaki tutumunun, en doğrusu olmadığını söyledi.

DİĞER PARTİLERVE YETKİLİLER…

Vatandaşlar İttifakı, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’yi memnun edecek bir formül açıklaması durumunda Güney Kıbrıs’ın zor bir durumda kalacağını iddia etti. Tüm baskıların Anastasiadis’e çevrileceğini savunan İttifak, dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis, Rum Hükümeti’ni, Türklerin dört özgürlük konusundaki taleplerinin karşılanmasına yönelik AB içerisindeki hareketleri bloke etmek için faaliyete geçmeye çağırdı.

ELAM ise Rum Hükümetlerinin yıllardır izlediği hatalı politikalardan, Kıbrıs sorununun istila ve işgal sorunundan, iki toplumlu soruna dönüştürüldüğünü savundu.

Öte yandan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise dün katıldığı bir anma töreninde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünün kendilerine değil, Türkiye’ye bağlı olduğunu iddia etti.

“Vatanın”, ortaya çıkan tüm sorunların çözümü için sadakate ihtiyacının olduğunu söyleyen Şilluris, gerekli kuvvetle, Kıbrıs’ı güçlü, birleşik ve özgür yapacak, adil, kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.