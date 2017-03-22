DİSİ’nin Enosis Plebisit kararıyla ilgili yasal girişimi Meclis’te

DİSİ’nin, Güney Kıbrıs'taki resmi anma günlerinin belirlenmesi yetkisinin Rum Meclisi'nden alınarak Rum Eğitim Bakanlığı'na verilmesi yönündeki önerisinin bugün Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde görüşülmeye başlanacağı bildirildi.

Politis gazetesi, “Averof’tan Plebisit İle İlgili Hareket… Konu Meclis Eğitim Komitesi’nde Görüşülmeye Başlıyor” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, DİSİ’nin sunacağı değişiklik önerisinin, gerek resmi anma günlerinin belirlenmesi prosedürüyle ilgili düzeltme, gerekse Kıbrıs Türk tarafında 1950 plebisitinin kutlanmasıyla ilgili Rum Meclisi’nin aldığı karara gösterilen tepkilere yanıt teşkil edeceğini yazdı.

Gazeteye göre, Neofitu bugün 1950 Plebisiti’ni ve “bölünmeyi” reddettiğine dair kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Haberi, iç sayfalardan “Enosis’i Topluyorlar… DİSİ’nin Önerisi Bugün Meclis’te Görüşülüyor” başlık ve spotuyla aktarmaya devam eden gazete, Neofitu’nun bugün kamuoyuna yapması beklenen açıklamada, “ne Enosis, ne de bölünmeyi arzulamadığını” ifade edeceğini yazdı. Gazete, özetle şunları aktardı:

“Resmi anma günlerinin belirlenmesi yetkisinin Meclis’ten alınıp, dönemin Eğitim Bakanı’na verilmesini” öngören bu öneri, ortamın iyileştirilmesine dönük bir çaba olarak nitelenip, tarafların müzakere masasına aşamalı olarak dönmesine yönelik ilk adım olarak görülüyor.

Eldeki bilgilere göre, Eğitim Komitesi Başkanı, DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis, önerinin, Meclis prosedürleri zemininde ele alınacağına işaret etti. Öneri, komite düzeyinde onaylanması halinde, bir-üç haftaya kadar Meclis Genel Kurulu’na sevk edilecek.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yetkinin Kilise’den sürekli icazet alan bir bakana devredilecek olmasından dolayı öneriye karşı çıkarken, DİSİ’nin bu öneriyle ilgili tavrını henüz netleştirmediği vurgulandı.