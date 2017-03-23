DİSİ'nin önerisi Meclis'e gidecek

Güney Kıbrıs’ta iktidardaki DİSİ partisinin, okullardaki yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili yetkinin meclisten alınıp Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi konusundaki yasa değişikliği önerisinin, dün toplanan Meclis Eğitim Komitesi’nden geçtiği ve ay sonunda Meclis Genel Kurulu’na gideceği haber verildi.

Alithia gazetesi “Enosis Plebisitiyle İlgili Öneri Genel Kurula Gidiyor ve Onaylanıyor- Partilerin Eğitime Müdahaleleri Konusundaki Çarpıtmalar Düzeltiliyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin, DİSİ’nin okullardaki yıldönümü etkinliklerine ilişkin yasa önerisi konusundaki dünkü toplantısının, yoğun bir ortamda geçtiğini ve toplantıda birçok sözlü tartışma yaşandığını yazdı.

Önerinin, DİSİ ve AKEL’in oylarıyla komiteden geçtiğini ve muhtemelen 31 Mart’ta oylanması için Meclis Genel Kurulu’na gideceğini kaydeden gazete, özet olarak, önerinin Meclis’ten geçmesi halinde, Eğitim Bakanı’nın, aralarında mesajlar veya bildiriler okunması ve sınıflarda birkaç dakikalık sohbetler yapılması da bulunacak şekilde, yıl dönümü etkinliklerine atıfta bulunulmasına karar verme konusunda yetki sahibi olacağını bildirdi.

Gazete örnek olarak da, geçtiğimiz 10 Şubat’taki Meclis Genel Kurulu toplantısında, bu yıl dönümü etkinlikleri arasına eklenen ve müzakere masasında siyasi bir kriz meydana gelmesine sebep olan “Enosis Plebisiti” kararını gösterdi.

Haberine iç sayfadan “Öneri Genel Kurula Gidiyor ve Geçiyor” başlığıyla yer veren gazete, yasanın geçmesi halinde, Eğitim Bakanı’nın belirlenmiş olan büyük yıl dönümü etkinliklerine müdahale etme ve bunları değiştirme yetkisine sahip olmayacağını belirtti.

Bakanın yalnızca sınıflarda bu etkinliklere atıfta bulunulması konusuna müdahale edebileceğini ve bu hususta değişiklik yapabileceğini belirten gazete, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un ise yasanın anayasaya aykırı olduğu konusunu gündeme getirerek, Hukuk Dairesi görüş belirtene kadar prosedürün ertelenmesini istediğini yazdı.

Gazete, DİSİ ile AKEL’in ise bu görüşü yalanladıklarını ve AB hukukuna çağrıda bulunduklarını belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Luis Kiprianu ise Eğitim Komitesi’nde yaptığı açıklamada, DİSİ’nin önerisinin olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ifade ederek, Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in bundan ötürü memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıl dönümü etkinliklerinin, eğitim politikası çerçevesi içerisinde inceleneceğini dile getiren Kiprianu, bunun eğitim-öğretim süresinin daha iyi yönetilmesi konusu olduğunu belirtti.

Toplantının başında gerginlik yaşandığını, çünkü milletvekillerinin bir sonraki toplantıda bakanlık teknokratlarının değil de, yetkili bakanın hazır olması için toplantının ertelenmesini istediklerini kaydeden gazete, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Luis Kiprianu’nun ise Kadis’in Avrupalı yetkililerle toplantıda olduğunu ve Eğitim Komitesi toplantısında hazır bulunmak istese de, diğer toplantısını erteleyemeyeceğini ifade ettiğini yazdı.

Yasa önerisinin Meclis Genel Kurulu’na havale edilmesi konusundaki görüşlerin ortaya konulması sırasında, 5–5 oy eşitliği ortaya çıktığını da kaydeden gazete, DİSİ ve AKEL milletvekillerinin yasa önerisinin genel kurula sevk edilmesini desteklediklerini belirtti.

DİSİ ile AKEL’in Eğitim Komitesi’nde 6 üyesi bulunduğunu, buna karşı çıkan DİKO, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Ekologların ise 5 üyesi bulunduğunu yazan gazete, AKEL milletvekillerinden Yorgos Georgiyu’nun, görüşünü ortaya koyması gereken sırada orada bulunmadığını ve AKEL’in Meclis’teki Grup Sözcüsü’nün ise Georgiyu’nun, yasa önerisinin Meclis Genel Kurulu’na havale edilmesini desteklediğini söylediğini iletti.

Bu durumun ise bir oyun varlığının tartışılmasına sebep olduğunu kaydeden gazete, yasa önerisinin en nihayetinde, Meclis’in işleyiş tüzüğünün yorumlanmasının ardından genel kurula gideceğini ifade etti.

Meclis’in işleyiş tüzüğünün 46’ncı maddesinin, Meclis Komitelerinin kararlarının oy çokluğuyla alındığını, oy eşitliği durumunda ise Komite Başkanı veya yardımcısının ikinci bir oy hakkı bulunduğundan bahsettiğini yazan gazete, ELAM milletvekillerinden Linos Papayannis’in, Eğitim Komitesi toplantısını “parodi” olarak nitelediğini ekledi.

Partilerin yasa önerisini destekleme veya reddetme sebeplerine atıfta bulunmaya çağrıldıklarında, seslerin yükseldiğini de yazan gazete, DİSİ’nin bunu tamamen eğitim kriterleriyle destekleyeceğini söylediğini aktardı.

AKEL ise açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması yöntemi bulunması için bunu destekleyeceğini belirtirken, Vatandaşlar İttifakı milletvekili Pavlos Milonas ise buna tepki göstererek, AKEL’in yasa önerisinin gerçek sebebini ifşa ettiğini ve bunun Kıbrıs Türk tarafının tehditlerinden duyulan korkudan başka bir şey olmadığını iddia etti.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu açıklamasında, kısa zaman içerisinde Rum Meclisi Genel Kurulu tarafından oylanması beklenen okullardaki yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili yasa önerisini, partilerin eğitim işlerine müdahale etmeleri konusundaki çarpıtmaların düzeltilmesi için, çok iyi bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Bunun aşırtı tepkilere ve yanlış yorumlamalara neden olan bir çarpıtmadan ibaret olduğunu dile getiren Neofitu açıklamasında, Kıbrıs sorununa da değinerek “hem taksimi (bölünmeyi), hem de Kıbrıs’ın diğer devletlerle birleşmesini dışarıda bırakan bir çözüm arzusunda olduğunu” ifade etti.

Neofitu, “kendileri için en yüksek önceliğin, Kıbrıs sorununun, vatanı bütün Kıbrıslıların iyiliği için iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde birleştirecek çözüm olduğunu” da sözlerine ekledi.

AKEL’in Rum Meclisi’ndeki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis ise açıklamasında “(ELAM’ın) provokatif değişiklik önerisi reddedilseydi, bütün bu tartışmadan kaçınmış olacaklarını” söyledi.

Lukaidis, sahip oldukları çekincelere rağmen, AKEL’in DİSİ’nin önerisini, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasının kolaylaştırılması amacıyla destekleyeceğini de belirtti.

SALDIRILAR

Gazeteye göre DİKO partisi ise yaptığı açıklamada, “yasa önerisinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın direktifleriyle hazırlandığını ve gizli istişarelerin iş yaptığını” iddia etti.

DİKO ayrıca, DİSİ ile AKEL liderliklerinin bir kez daha Türk tarafının taleplerine boyun eğdiğini, Meclis kurumunu aynı zamanda Ulusal Konsey’in oy birliğiyle aldığı kararı aşağıladıklarını da ileri sürdü.

Beklenen şeyin gerçekleştiğini iddia eden Vatandaşlar İttifakı milletvekillerinden Pavlos Milonas, siyasi art niyetlerden söz etti.

Dayanışma Hareketi milletvekillerinden Mihalis Yorgallas açıklamasında, bu karardan tek memnun olan kişinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu ileri sürdü.

Ekologlar da yaptıkları açıklamada DİSİ ile AKEL’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın istediklerini yaparak el-ele yürüdüklerini teyit ettiklerini iddia etti.

ELAM da açıklamasında yasa önerisinin, Enosis Plebisitiyle ilgili oylamanın yürürlükten kaldırılmasını amaçladığını iddia etti.

“İLK ADIM ATILDI”

Politis gazetesi ise manşetten yer verdiği haberinde, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin Enosis Plebisitiyle ilgili dünkü kararıyla birlikte, liderlerin müzakere masasına dönmesi çabasında ilk adımının atıldığını ileri sürdü.

Gazete, “bir sonraki adımın ise perde gerisinde yapılan planlamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de hazır bulunacağı sosyal içerikli bir görüşme veya akşam yemeğinde buluşması olduğunu” iddia etti.

Gazete, yasa önerisinin, umulmadık bir şey olmaması durumunda, 7 Nisan’da Rum Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınmasının beklendiğini de ekledi.

GAZETE BAŞLIKLARI

Fileleftheros: “DİSİ’nin Önerisi AKEL’in Oylarıyla Genel Kurula Gidiyor- Öneri 6-5 ile Genel Kurula Gidiyor- Eğitim Komitesinden Enosis Plebisitiyle İlgili Tartışmalı Konuda İlk Adım”

Politis: “Eğitim Komitesinin Ardından Yemeği Pişiriyorlar- Enosis Plebisitiyle İlgili Dünkü Kararla İlk Adım Atıldı- Averof Neofitu Enosis ve Taksim’i Aforoz Etti- İlk Adımı Meclis’te Attılar- Öneri AKEL’in Desteğiyle Genel Kurula Gidiyor- AKEL Kıbrıs Sorunu Yüzünden Destekliyor- Küçük Partiler Tepki Gösteriyor- Averof Ne Taksim, Ne Enosis Dedi”

Simerini: “AKEL Enosis Plebisiti Konusunda DİSİ’ye Arka Çıktı- Kostas Kadis’in Toplantıda Olmamasından Duyulan Hoşnutsuzlukla, Eğitim Komitesi’nin Dünkü Toplantısında Gerginlik”

Haravgi: “DİSİ Hatasını Düzeltmeye Çalışıyor- Okullardaki Kutlamalarla İlgili Yasa Önerisi Genel Kurula Sevk Ediliyor”