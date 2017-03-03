Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İzmir'de temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İzmir'de bir dizi temaslarda bulundu.
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İzmir'de bir dizi temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İzmir'de Ege Ordusu ve Garnizonu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güvenlik Kuvvetleri eski Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile görüştü.
Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri eski komutanlarından emekli Orgeneral Galip Mendi'yi de ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İzmir temaslarını tamamlayarak bugün ülkeye dönecek.
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