Dışişleri Bakanlığı'ndan radikal karar

Diplomatik özelliği olmasına karşın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Finans Direktörü Hussein Moussa KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Persona Non Grata (İstenmeyen adam) ilan edildi.

Diyalog’un yayınladığı haber sonrasında Dışişleri Bakanlığı’na çağırılan BM yetkilisinden konuyla ilgili izahat istendiği ancak tatminkar bir yanıt alınamadığı belirtildi.

Bunun üzerine konuyu Bakanlar Kurulu’nun gündemine getiren KKTC Dışişleri Bakanlığı, Hussein Moussa hakkında Persona Non Grata kararını çıkardı.

Diyalog’a konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “Kıbrıs’ta her iki tarafa eşit ve adil davranması gereken bir BM yetkilisinin diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alması tarafsızlık ilkesini ortadan kaldırmıştır” dedi. Bu durumu BM yetkililerine anlattıklarını ve somut adım atılması talebinde bulunduklarını belirten yetkili, olumlu bir tepki almadıklarını ve konuya ciddiyetsiz bir yaklaşım sergilendiğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını elde eden Lübnan asıllı Hussein Moussa’nın KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC’ye geçişinin yasaklandığı BM yetkilerine de iletildi.