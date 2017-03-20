Dişlerin de bahar temizliğine ihtiyacı var!

Kış aylarının soğuk ve karanlık havası yerini güneşli günlere bırakıyor. Bahar aylarının gelmesiyle beraber evlerde yenilenme ve temizlik telaşı başladı. Doğanın yenilendiği şu günlerde kendimizi de yenilemenin tam zamanı. Sağlıklı ve çekici bir gülümsemenin anahtarı olan ağız ve diş bakımı için bahar ayları en uygun zaman… Canlanan doğaya bembeyaz dişlerle merhaba demek için diş sağlığımıza ve diş temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Baharı bembeyaz dişlerle karşılamak isteyenler için diş beyazlatma ve diş taşı temizliği konusunda izlenecek adımları Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu açıklıyor.

Diş temizliği nedir?

Diş temizleme, zamanla dişlerde meydana gelen plağın ve tartarın dişlerden arındırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tartar veya diş taşlarının dişte birikmesine izin verilirse, zamanla bakteri oluşumu meydana gelir. Dişlerin temizlenmesi ve parlatılması işlemlerinin temel amacı diş yüzeyinin pürüzsüz ve temiz hale getirilmesidir. Böylece bakteriler dişlere zarar vererek diş sağlığını tehdit edemez. Yapılan temizleme işlemi diş eti hastalıklarını engellemede en etkili yöntemdir.

Diş temizliği nasıl yapılır?

Dişlerdeki tartar ve plaklar dişe zarar vermeyecek aletler kullanarak temizlenir. Bunlar;

Ultrasonik aletler: Diş temizliğine ilk olarak ultrasonik alet ile başlanır. Titreşim yoluyla büyük tartarların dişlerden düşmesi sağlanır. Yapılan işlem ile beraber su püskürtülür ve ağız içinin temizliği sağlanır. İşlem sırasında kullanılan alet uğultulu bir ses çıkarır. Ağız içinde titreşim yaşanır. Aletin uç kısmı yuvarlak ve kavislidir. Bu da kesici bir alet olmadığı için dişlere zarar vermez. Dişlerdeki tartar oranı fazla ise temizleme işlemi daha uzun sürebilir.

İnce el aletleri: Ultrasonik cihaz ile büyük tartarlar dişlerden temizlendikten sonra ince el aleti ile kalan parçalar temizlenir. Diş yüzeyi pürüzsüz hale gelene kadar işleme devam edilir. İnce el aletleri diş yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Böylece diş aralarında ve diş kıvrımlarında biriken tartarlar kolaylıkla temizlenir.

Diş cilası: Dişler tartardan arındıktan ve yüzeyde tam bir pürüzsüzlük sağlandıktan sonra dişlere cila uygulanarak parlatılır. Cilalama uygulaması hızı daha düşük ufak bir el aletine takılmış fırça ile yapılır. Dairesel hareketler ile tüm dişler teker teker cilalanır ve işlem sonrasında dişler daha parlak bir görünüm kazanır.

Florür: Diş temizliğinde son işlem olarak florür uygulanır. Uygulanan florür; köpük, macun veya jel şeklinde olabilir. Özel cihazlarla dişe uygulanarak yarım saat bekletilir. İşlem sonrasında ağız içinde kalan fazlalıklar tükürülerek çıkarılır. Florür mideye zarar verebileceği için asla yutulmamalıdır. Bu son işlem uygulandıktan sonra yarım saat herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.

Beyazlatma işlemi iki şekilde uygulanmaktadır:

Ofis power bleaching

Klinikte hekim eşliğinde bir saat içinde gerçekleştirilen bu işlem, beyazlatıcı jel ve ışıktan oluşan kısa sürede diş rengini 6-8 ton açan en hızlı, en güvenilir ve etkili beyazlatma sistemidir.

Home bleaching

Ağızdan alınan basit bir ölçü ile kişiye özel hazırlanan plastik ağızlıkların içine carbamid peroksit esaslı jeller konularak yapılan beyazlatma işlemidir. Ortalama 5 ila 7 günde istenen beyazlığa ulaşma sağlanır. Ağızlığın günde 4-8 saat takılması gerekmektedir.

Bleaching işleminde diş etlerinin dikkatli bir şekilde korumak gerekir. Kullanılan ilacın yoğunluğu ve kullanım sürelerinin doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Dişlerin beyazlaması öncelikle başlangıç renkleri ile ilgilidir. Sarı tonlu dişler kolaylıkla 6-8 ton beyazlayabilirken, yeşil-gri tonlarındaki dişlerin beyazlamadı daha zordur. Beyazlama miktarı kişiden kişiye değişmektedir. Home bleaching sistemi tamamen ağrısızdır. Hastaların yüzde 10’undan fazlası uygulama sonrasında hafif bir sızlama veya hassasiyet hissedebilmektedir. Fakat bu daha çok dişlerinde aşınma ve çatlak olan kişilerde görülmektedir. İşlem sonrası dişler yaklaşık 2-3 yıl beyazlığını korur. Aşırı sigara tüketimi, aşırı çay, kahve, kola gibi renkli gıda alışkanlıkları bu süreyi etkilemektedir.

