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  3. Diyabet Derneği’nde “İnsülin Direnci” konuşulacak
Diyabet Derneği’nde “İnsülin Direnci” konuşulacak

Diyabet Derneği’nde “İnsülin Direnci” konuşulacak

Diyabet Derneği’nin 2017 yılı ilk Lefkoşa sohbet toplantısı 3 Ocak Salı akşamı yeni dernek ofisi (Stark Apt. Kat 1 No:5- Hastane çemberi yanı) toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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Diyabet Derneği’nin 2017 yılı ilk Lefkoşa sohbet toplantısı 3 Ocak  Salı akşamı yeni dernek ofisi (Stark Apt. Kat 1 No:5- Hastane çemberi yanı) toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 18.00’de başlayacak toplantıda, Diyetisyen Hatice Kubilay “insülin direnci” konusunda bilgi verecek. 

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