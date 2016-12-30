Diyabet Derneği’nde “İnsülin Direnci” konuşulacak
Diyabet Derneği’nin 2017 yılı ilk Lefkoşa sohbet toplantısı 3 Ocak Salı akşamı yeni dernek ofisi (Stark Apt. Kat 1 No:5- Hastane çemberi yanı) toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
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Diyabet Derneği’nin 2017 yılı ilk Lefkoşa sohbet toplantısı 3 Ocak Salı akşamı yeni dernek ofisi (Stark Apt. Kat 1 No:5- Hastane çemberi yanı) toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 18.00’de başlayacak toplantıda, Diyetisyen Hatice Kubilay “insülin direnci” konusunda bilgi verecek.
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