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  3. Diyabet Derneği’nin Lefkoşa sohbet toplantısının konusu Çöylak Hastalığı
Diyabet Derneği’nin Lefkoşa sohbet toplantısının konusu Çöylak Hastalığı

Diyabet Derneği’nin Lefkoşa sohbet toplantısının konusu Çöylak Hastalığı

Diyabet Derneği, aylık sohbet toplantısının bu ayki konusunun Çölyak (Gluten Alerjisi) olduğunu duyurdu.

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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, aylık sohbet toplantısının bu ayki konusunun Çölyak (Gluten Alerjisi) olduğunu duyurdu.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat Salı günü yapılacak aylık sohbet toplantısının, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çemberi yanında bulunan Stark Apt. Kat 1 No:5’deki yeni dernek ofisinde yer alacağı belirtildi.

Çölyak hastalığının her geçen gün daha da toplumsal bir hal aldığı kaydedilen açıklamada, Çölyak hastalığının “Nedenleri ve Sonuçları” konulu toplantıda Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın sunum yapacağı belirtildi.

Toplantı saat 18:00’de başlayacak.

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