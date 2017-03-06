Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Perşembe, halka açık konferans düzenlenecek

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği (DBHDD), 9 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle etkinlikler düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, her yıl mart ayının ikinci perşembe gününün dünyada “Böbrek Günü” olarak anıldığı belirtilerek, bu yıl 9 Mart’a denk gelen günün temasının ise “Böbrek Hastalıkları ve Obezite” olarak belirlendiği duyuruldu.

9 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Organ Nakli Koordinatörler Derneği’nin organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Merkezi Konferans Salonu’nda halka açık konferans düzenlenecek.

Konferansta Dr. Deren Oygar “böbrek hastalıkları ve obezite”; Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu “obezitenin toplumsal ve etik boyutu” ve Dr. Ahmet Çakıroğlu da “organ bağışı” konularında konuşacak.

Etkinlikler kapsamında 9 ve 10 Mart’ta KTTB’de doktorlara yönelik “Karaciğer ve Böbrek Nakli Çalıştayı” gerçekleşecek.

Açıklamada, Organ ve Doku Nakli Yasası’nın kabulünün ardından yönetmelikleri de hazır olan yasa ile ülkede canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya böbrek nakillerinin gerçekleşmesinin önünü açıldığı belirtildi.

KADAVRADAN 8 NAKİL

Bugüne kadar ülkede kadavradan canlıya 8 böbrek nakli gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bağışların, hayatını kaybeden kişilerin aileleri tarafından yapıldığı kaydedildi.

10 MART’TA GÖNÜLLÜ ORGAN BAĞIŞÇISI ÇAĞRISI YAPILACAK

Yakınlarını kaybeden ailelerin böyle zor zamanlarında karar vermelerinin çoğu zaman güç olduğu da dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle kişilerin yaşarken kendilerini “Gönüllü Organ Bağışçısı” olarak kaydettirmeleri büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Derneğin, 10 Mart Cuma günü saat 09.00’da KKTC Sağlık Bakanlığı’nda düzenleyeceği etkinlikte saat halkı gönüllü organ bağışçısı olmaya davet edeceği belirtildi.

Dernek ayrıca henüz ülkede hazır olmayan organ nakli bekleyen hastaların listesini sıralayıp, bağış yapılan organ için uygunluk derecesi bildiren otomasyon sistemi için Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.

CUMARTESİ YÜRÜYÜŞ

Böbrek hastalıklarına farkındalık yaratma amacıyla her yıl düzenlenen yürüyüş ise 11 Mart Cumartesi saat 10.00’da Girne Kapısı’nda başlayacak ve Arasta’da tamamlanacak.

Dernek, aynı gün Arasta’da sivil toplum örgütleri ile Yeşil Barış Hareketi’nin gerçekleştirdiği “Lefkoşa Geri Dönüşüm Festivali”nde açacağı stantla da halka bilgi paylaşımında bulunacağını bildirdi.