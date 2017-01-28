Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği'nde yeni yönetim

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği 6’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün Thalassemia Derneği Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

Dernekten verilen bilgiye göre, genel kurulda belirlenen yönetim kurulunda, Gülşen Işın, Zahide Tel, Ömer Tülek, Mustafa Kurtuluş Tel, Birsen Yılmaz, Mehmet Tel, Feriha Tel görev alacak. Seval Nalbantoğlu, Nilgün Akın ve Şenel Taşer yedek üye oldu.

Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirilecek ilk toplantıda yapılacak.

Genel Kurul’da ayrıca derneğin yenilenen tüzüğü de onaylandı.