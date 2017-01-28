Lefkoşa8 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği'nde yeni yönetim
Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği'nde yeni yönetim

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği'nde yeni yönetim

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği 6’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün Thalassemia Derneği Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

A+A-

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği 6’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün Thalassemia Derneği Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

Dernekten verilen bilgiye göre, genel kurulda belirlenen yönetim kurulunda,  Gülşen Işın, Zahide Tel, Ömer Tülek, Mustafa Kurtuluş Tel, Birsen Yılmaz, Mehmet Tel, Feriha Tel görev alacak.  Seval Nalbantoğlu, Nilgün Akın ve Şenel Taşer yedek üye oldu.

Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirilecek ilk toplantıda yapılacak.

Genel Kurul’da ayrıca derneğin yenilenen tüzüğü de onaylandı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.