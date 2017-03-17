Lefkoşa15 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Diyetisyenler Birliği yasa tasarısı onayladı
Diyetisyenler Birliği yasa tasarısı onayladı

Diyetisyenler Birliği yasa tasarısı onayladı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliği ile onayladı.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu  ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin  katılımıyla yapıldı. Toplantıda, davetli olarak Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden yetkililer de yer aldı.

Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin kurulmasını; örgüt, faaliyet, denetim ve organlarının seçimine ilişkin esasları düzenliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.