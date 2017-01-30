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  3. Dizdarlı hastane park yerinin yarına bitirileceğini kaydetti
Dizdarlı hastane park yerinin yarına bitirileceğini kaydetti

Dizdarlı hastane park yerinin yarına bitirileceğini kaydetti

Dizdarlı, müteahhit firmadan aldıkları bilgiye göre nem seviyesinin yükselmesi nedeniyle ara verilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi otopark çalışmalarına yeniden başlandığını bildirdi.

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, müteahhit firmadan aldıkları bilgiye göre nem seviyesinin yükselmesi nedeniyle ara verilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi otopark çalışmalarına yeniden başlandığını bildirdi.

Dizdarlı, hava durumunun el vermesi halinde en geç yarın park yerinin bitirilmiş olacağını, bugün de ön taraf park alanının kapalı olacağını açıkladı.

Dizdarlı yazılı açıklamasında, “Daha önce yaptığımız çağrılarda olduğu gibi, bu sürede vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini veya başka bir sürücü tarafından hastaneye getirilip işlerinin bitiminde alınmalarını, bunlar mümkün değilse doğu tarafındaki park yerinin kullanılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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