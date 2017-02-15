Doç. Dr. Vural: "ELAM Anastasiadis’in zafiyetini vurgulamaya çalıştı"

Deniz Abidin

DAÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yücel Vural, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması amacıyla 1950 yılında gerçekleştirilen ve sadece Kıbrıslı Rumların katıldıkları referandumun (plebisit) yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda etkinliklerle anılmasının Rum Meclisi tarafından kabul edilmesini Yeni Bakış’a değerlendirdi.

“ELAM Anastasiadis’in zafiyetini vurgulamaya çalıştı”

Vural, ELAM’ın bu konuyu Meclis’te gündeme getirerek Anastasiades’in “milli” konulardaki “zaafiyetini” vurgulamaya çalıştığını düşündüğünü belirterek, bir yönüyle konunun bir iç tüketim malzemesi işlevi gördüğünü söyledi. Vural, “Anastasiades Kıbrıslı Türklerin her istediği karşılığında bir şey almadan kabul ediyor” söylemine zemin hazırlanmaya ve bu yolla olası bir referandumda hayırcı yaklaşım konsolide edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

“Süreç torpilleniyor”

Anastasiades’in müzakere sürecini sürdürmesini torpillemeye çalışan bir tutumun da söz konusu olduğunu ifade eden Vural, ELAM’ın sürdürülmekte olan müzakere sürecinden hiç memnun olmadığının bilindiğini kaydetti. Vural, bu nedenle milliyetçilik silahıyla yapay gerilimler yaratılarak Kıbrıs Türk tarafının ürkütülmesi ve masadan kalkmaya teşvik edilmesi gibi bir yaklaşımın geçerli olduğunun açık olduğunu söyledi.

“ELAM”ın stratejisine yenik düşülüyor”

Vural, ortaya çıkan tablonun, yani böyle bir karar ve bu karara karşı Kıbrıs Türk tarafında gösterilen ve zaman zaman amacından saptırılan tepkilerin ELAM’ın stratejisine yenik düşüldüğü anlamına geldiğine vurgu yaptı. Vural, her iki tarafın tutumuna bakıldığı zaman barış zemininin halen ne kadar kırılgan olduğunu ve her iki toplumdaki siyaset anlayışının bu zeminin güçlendirilmesine yeterli desteği vermediğini ya da veremediğinin anlaşılmakta olduğunu söyledi.

“ELAM’ın gücü müzakere sürecini baltalamaya yetmez”

Vural, şunları belirtti, “İki liderin sergilediği yaklaşımlar genel olarak olumlu olmakla birlikte, gerçek ya da yapay kriz ortamlarında bir eşgüdüm ve işbirliği arayışı içinde olmamalarını ciddi bir eksiklik olarak görüyorum. Bu olumsuzluklara rağmen ELAM’ın ya da onun stratejilerine yenik düşenlerin müzakere süreçlerini darbelemeye güçlerinin yettiğini de sanmıyorum. Müzakereler devam edecektir. Ancak şu anda ciddi bir tıkanıklığın başka nedenlerden ötürü var olduğunu görmemiz gerekmektedir. Bu durum Kıbrıs Rum toplumunda sorumsuzca davranan ve iki toplum ilişkilerinin normalleşmesine destek vermek istemeyen, hatta köstek olmak isteyen grupların var olduğunu gösteriyor. Bu gerçekliğin de zaten bilinen bir olgu olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durum Garanti ve Güvenlik konularında taraflar arasında köprü oluşturulacak fikirlerin masada olmadığı gerçekliğidir. Kıbrıs’ın güneyinde iki büyük partinin ret ve çekimser oylarına karşılık küçük partilerin Anastasiades’e karşı bir gövde gösterisi niteliğinde bir olayla karşı karşıyayız. Ama Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi’nin oybirliğiyle aldığı ve ‘Enosis ve Taksim’in gündem dışı olduğuna ilişkin kararına da gerekli hassasiyetle yaklaşılması gerekir. Bu karar ELAM’ın eylem ve etkinlik alanlarının ne kadar sınırlı olduğunu ve müzakere süreçlerini baltalamaya güçlerinin yetmediğini göstermektedir. Dolayısıyla Kıbrıs Rum toplumunun ELAM’dan ibaret olmadığını görmeli ve ‘çözüm istemiyorlar’ gibi sığ bir yaklaşımdan uzaklaşmamız gerekir. İki lider arasında ciddi yakınlaşmaların sağlandığının ilan edilmesinden sonra artık bu sürecin farklı mekanizmaları da (örneğin Güven Yaratıcı Önlemler) kullanmak suretiyle derinleştirilmesi gerekmektedir”

“İnce eleyip sık dokumadan açıklama yapmamaları gerekir”

Vural, Akıncı’nın bu konudaki ilk tepkisinin, Kıbrıs’ın Güneyi’ndeki Meclis’in aldığı ‘bu kararın müzakerelere olumlu bir katkısının olmayacağı ve iki toplum arasında güven oluşumuna hizmet etmediği’ şeklindeki tepkisinin AKEL’in ret oyu kadar sorumlu ve yerinde bir tepki olarak gördüğünü belirtti. Akıncı’nın bu konuyu Anastasiades’le görüşme arzusunu yapıcı bir tutum olarak nitelemek gerektiğini söyleyen Vural, Akıncı ve Anastasiades’in süreç içinde restleşmeye varan diyalogsuzluğunu eleştirmek gerektiğini belirtti. Vural, sorumlu konumlarda olan kişilerin ‘ince eleyip sık dokumadan’ ciddi açıklama yapmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade ederek, “ Akıncı’nın ‘ses tonunu yükseltmesi’ ya da Anastasiades’in 20 Temmuz hatırlatması her iki liderin eşgüdüm, danışma ve işbirliği ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

“Ortak bir tutum sergilemeliler”

Vural, karşılıklı laf yetiştirerek barış sürecine hizmet edilemeyeceğini söyleyerek, görüşmeleri askıya almak yerine şimdi iki liderin daha sık görüşmeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Vural, “Ortaya çıkan ve daha sonra gündeme gelebilecek olan benzeri durumlarda müzakere sürecinin zarar görmemesinin, tam tersine sürecin güçlendirilmesi hem iki liderin hem de iki toplumdaki siyasi güçlerin işbirliğini ve empatiyi artırmalarıyla mümkün olabilecektir” dedi.

“Akıncı ve Anastasiades’in bu konuda ortak bir tutumu olmalıdır” diyen Vural, “farklı görüşleri olabilir, farklı hassasiyetleri ve açmazları olabilir ama nihayetinde kendilerini ortak bir devletin müstakbel liderleri olarak tanımlayarak uzlaşmaya, empatiye, toplumlararası ilişkilerin normalleştirilmesine ve barışa sadakate dayalı ortak bir tutumları olmalıdır” şeklinde konuştu.