Doğa Çiçek adına vakıf oluşturuluyor

Mağusa Plus

Gazimağusa’da geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu yaşamını yitiren minik Doğa’nın ismi adına kurulacak olan vakıfta yaşatılacak.

Mağusa Plus’a vakıfla ilgili bilgiler veren Doğa Çiçek’in annesi İpek Kaleli Çiçek, Doğa Arman Çiçek vakfı için 12 kişilik mütevelli heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

Vakfın, trafik üzerine yoğun çalışmalar yürüteceğini ifade eden İpek Kaleli Çiçek, kendisi ve eşinin, vakfın kurulması çalışmalarında sona geldiklerini açıkladı.

"Vakıf ihtiyaçlı olan herkes için faaliyette olacak"

Derneğin sadece trafik mağdurlarına yönelik değil, ihtiyaçlı olan herkes için faaliyette bulunacağını anlatan Çiçek, trafik konularında bilgilendirici seminerler düzenleyeceklerini söyledi. Kendisi ve eşi Cem Çiçek’in vakfın kurucuları olduğunu anlatan Çiçek, şu an itibarı ile hukuki prosedürler aşamasında olduklarını kaydetti.

"Suriçi bölgesindeki binada faaliyete geçeceğiz"

Bina arayışı içerisinde oldukları sırada, Ebru Uğurtan isimli bir öğrenci velisinin kendisini arayarak suriçi bölgesinde bulunan bir binasının olduğunu ve bu binanın vakıf binası olarak kullanılabileceğini söylediğini aktaran Çiçek, binanın biraz tadilat gerektirdiğini söyleyerek kısa bir süre sonra gerekli çalışmaları yaparak binayı faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Binanın sürekli aktif halde olacağını anlatan Çiçek, içerisinde bulunduğumuz ay içerisinde binanın faliyete geçeceğini duyurdu.

"Bizimle birlikte yürümek isteyenleri bekliyoruz"

Suriçi bölgesinde Kızılhamam sokakta faaliyete geçecek olan vakıfta kendileri ile birlikte yürümek isteyenlerin İpekkaleli.cicek@gmail.com email adresi veya 0533 865 93 65 numaralı telefından kendisine ulaşmasını isteyen İpek Kaleli Çiçek, Ebru Uğurtan’a da Mağusa Plus aracılığı ile teşekkürlerini iletti.

VAKFIN AMACI

1. Trafik kazası mağdur ve yakınlarına maddi ve manevi yardım sağlamak,

2. Trafik kazası mağdur ve yakınlarına yardımcı olmak isteyen yardımseverler ile mağdurları bir araya getirmek ,

3. Yardıma muhtaç aile ve/veya birey ve/veya çocuklara nakdi yardım sağlamak

4. Trafik Kazası mağdurları ve yakınlarına danışmanlık hizmeti vermek , rehabilitasyon süreçlerinde maddi ve manevi yanlarında olmak ,

5. Trafik Kazası mağdurları ve yakınlarına sigorta ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermek

6. Trafik kazası sonucu anne ve babasını kaybeden ve eğitim yardımına ihtiyacı olan çocuklara burs vermek , bu kazalarda eşini kaybeden ihtiyaç sahibi diğer eşe ve/veya çocuklarına maddi manevi yardımcı olmak ,

7. Eğitim yardımına ihtiyacı olan çocuklara burs vermek ve/veya sağlamak

8. Trafik güvenliği hakkında ve/veya trafik kazası sonrasında yapılabilecekler hakkında yayım ve yayıncılık yapmak ve yaptırmak ve bu hususları yazılı ve görsel basında, sosyal medya ortamında ve Vakıf adına kurulacak olan internet sitesinde yayınlamak; araştırma yapmak ve/veya yaptırmak; trafik sorunlarına dikkat çekmek ve bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışı kurumlar ile kapasite artırımına yönelik, farkındalık oluşturmak adına ve bunun gibi eylem ve aktivitler için projeler üretmek, uygulamak ve yürütmek

9. Sempozyum , konferans , seminer , panel , açık oturum ; tanıtım ve farkındalık kampanyaları gibi eylem ve etkinlikler düzenlemek.

10.Trafik kazası mağdurları ve yakınlarını bir araya getirerek , aralarında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak , yaşam koşullarının düzeltilmesi için çalışmalar yapmak , psikolojik destek vermek ,

11.Devlet ve kurumları ile işbirliği içerisinde Trafikkazasımağdurlarıveyakınlarına yönelik rehbilitasyon programları hazırlamak ve uygulamak,programlar geliştirmek ve uygulamak,

12. Çocuklar için oyun alanları , parklar , kulüpler vb. yaptırmak

13. Çocuklar için kurs ve faaliyetler düzenlemek

Vakıf Kurucusu ve Mütevelli heyeti Başkanı’nın işbu vakfiyedeki belirlemesine göre vakfın ilk mütevelli heyeti aşağıdaki gibidir:

İpek Kaleli Çiçek (Doğal üye)

Cem Hüseyin Çiçek (Doğal üye)

Ödül Kaleli Şanal

Burak Ali Çiçek

Zakire Kaleli Gülaç

Barış Başel

Bahar Kilim Uçanok

Hidayet Ağören

Mine Vehit

Yonca Dayıoğlu

Hasan Tansel El

Ebru Uğurtan