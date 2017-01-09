Doğa Koleji’nin kan bağışı etkinliğine destek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Doğa Koleji öğrencilerinin kan bağışı konusunda duyarlılığı geliştirmeye yönelik sportif etkinliğine destek belirtti.

Bakanlığın Basın Bürosu’na göre, Özdemir Berova, kan bağışı konusunda duyarlılığı arttırma amacıyla okullar arası basketbol turnuvası düzenleme düşüncesi bulunan Doğa Koleji’nden bir grup öğrenciyi kabul etti.

Öğrenciler, kan bağışı konusunda toplumdaki duyarlılığı arttırma hedefiyle tüm okulların katılımını arzu ettikleri bir Basketbol Turnuvası’nı düzenlemek istediklerini, turnuvaya ilginin artması adına turnuvanın ilk atışını Türkiye’den gelecek ünlü bir isme yaptırmayı, maçların yer alacağı salonların yakınlarına kan bağışı için düzenleme yapılmasını, turnuva boyunca seyircilerden toplanacak paranın da Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlamayı düşündüklerini aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ve yapılması düşünülen etkinliklerin önemini çok iyi bildiklerini ve düşünülen projenin kendisinde memnuniyet yarattığını kaydetti.

Bakan Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bundan önceki sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi, bu ve bundan sonraki projelere destek vermeyi sürdüreceklerini, gereken her türlü katkıyı yapacakları vurguladı.