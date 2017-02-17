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Doğal gaz tedarikinde "son düzlük"

Doğal gaz tedarikinde "son düzlük"

Güney Kıbrıs’ın elektrik üretimi için 2020 yılından önce doğal gaz tedarik etmesi ile ilgili süreçte “son düzlüğe” girildiği bildirildi.

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Güney Kıbrıs’ın elektrik üretimi için 2020 yılından önce doğal gaz tedarik etmesiyle ilgili süreçte “son düzlüğe” girildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Devlet Doğal Gaz İdaresi (DEFA) danışmanlarının (Gaffney ve Cline&Associates kuruluşları) dün, DEFA’ya, doğalgazın daimi ithaline dair çalışmasını sunduğunu yazdı.

Haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bugün, DEFA ve DEFA’nın danışmanlarıyla görüşeceği ve atılacak adımlarla ilgili (sıvılaştırılmış doğal gaz terminali inşası için ihaleye çıkılması vb) talimatlar vereceği belirtildi.

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