Doğan: "KKTC’deki ürünlerin güvenilir olmadığı doğru değil"

Özlem Çimendal

KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahut Doğan, halkın yerli ürünlerdeki denetimler noktasında tereddüt yaşadığı söylemlerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek, ülkedeki tarım ürünlerinin tahlil ve denetimlerinin periyodik olarak yapıldığını ve halkın ürünleri gönül rahatlığı ile yemesi gerektiğini dile getirdi.

“KKTC’deki ürünlerin güvenilir olmadığı doğru değil”

Doğan, KKTC’deki tarım ürünlerinin tahlilleri aşamasında sorun olmadığını, üreticinin kendi sofralarına koyduklarını halka sunduklarının altını çizen Doğan, KKTC’deki tarımsal ürünlerin güvenilir olmadığı söylemlerinin doğruyu yansıtmadığını savundu.

“Bazı bitkiler üzerindeki ilacı atamıyor”

Üreticilerin bilinçli ve son bilgiler ışığında hareket ettiğine vurgu yapan Doğan, bazı yaprağı yenen bitkilerin kalıntıları ve aldığı ilaçları üzerinden atamadığının bunun da günün sonunda gıda maddelerinin ilaçlı ya da kalıntılı algısı yarattığına işaret etti. Doğan, “Bazı yaprağı yenen bitkilerin üzerinden atamadığı ilaçlar var, dünya kriterleri birbirinden farklılıklar gösteriyor. Bizim KKTC’de çok düşük limitte bulunuyor. Halkın sağlığı düşünülüyor evet ama bunlara uygun ilaçlar da çıkartılması gerekiyor” dedi.

“Çok düşük ihtimalle de olsa bilinçsiz kullanım olabilir”

Bazı üreticilerin çok düşük ihtimalle de olsa bilmeden ya da bilinçsiz kullandıkları ilaçlar nedeniyle bazı kalıntıların üst limitte çıkabildiğine de işaret eden Doğan, “Bu da çok düşük bir ihtimaldir, tarım ilaçları konusunda çiftçilerimiz gerekli bilgiye sahiptir” şeklinde konuştu.

“Her ürünün temizlenme süreci birbirinden farklıdır”

Bitkilerin üzerlerindeki kalıntı ya da zirai ilaçları atma sürelerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat Çeken Doğan, “Bazı bitkiler zirai birtakım ilaçları üzerlerinden 3 günde atacağına 5 günde atabiliyor ve bazı üreticiler burada yanılgıya düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Üreticinin elinde tahlil edeceği bir cihaz yok”

Her sebzenin kendi üzerine atılan ilacı belli bir süre sonra parçalayarak dışarıya attığını ancak hava şartlarından dolayı zaman zaman bunlarda gecikmeler yaşandığını, üreticinin elinde bunları ölçecek bir cihaz olmadığı gibi bunun ilk hasatta mümkün olamayacağını söyleyen Doğan, “Üreticilerin elinde tahlil edebileceği bir cihazı yok ki ürünlerin üzerindeki ilaçları parçalayarak dışarıya atıp atmadığını görsün” ifadelerini kullandı.

“Tarım Bakanlığı analizler ışığında hasada izin veriyor”

Ürün hasadı yapılmadan önce Tarım Bakanlığı’nın tarlalardan gerekli numuneleri alarak, üreticinin ürünleri kesip kesmemesi noktasında gerekli talimatları verdiğini de açıklayan Doğan, “Son zamanlarda tahliller ve denetlemeler rutin şekilde yapılmaktadır. Zaten her şeyden önce biz vicdanen böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Kendi soframıza koymayacağımız bir şeyi halkın sofrasına ulaşmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu.

“Halkın sağlığını etkileyecek boyutta değildir”

Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin bölge şubelerinin hasat döneminden önce ürünlerden numuneler aldığının altını çizen Doğan, “Bu şubelerden gelerek ürünlerden numune alıyor. Bu numuneler laboratuvardan onay alırsa kesime izin verilir. Bazı yeli ürünlerde kalıntı çıktığının açıklanması insanlarımızı korkutmasın, bu ölçümler çok binde bir ifadelerle ortaya çıkan sonuçlardır ve halkın sağlığını etkileyecek boyutta değildir” şeklinde konuştu.

“İlaçsız ürün yoktur”

Hiçbir tarımsal ürünün ilaçsız olmadığına da vurgu yapan Doğan, “İlaçsız ürün yoktur. Hepsine mutlaka ilaç kullanılmaktadır ancak halkımızın anlamasını beklediğimiz ve duyarlı olmalarını istediğimiz nokta ise ürünlerin üzerlerindeki ilaç kalıntılarını atma sürelerinin değişiklik gösterilmesidir. İlaçsız üretim diye bir şey yoktur zaten bu konuda halkımızın da bilmesi gerekmektedir” dedi.

“Tarlanın imhasına kadar varabilir”

Ürünlerde kalıntı çıkan tarlaların gerekli ikazı aldıktan sonra ilacın kalıntısının devam etmesi halinde imha dahi edildiğine dikkat çeken Doğan, “Kim emeğini, geçim sağladığı bir ortamı ortadan kaldırmak ister ve böyle bir riskin altına girer” diye konuştu.

“İthal ürünler de kontrol altında”

İthal ürünlerin denetimlerinde gümrükte tahlili ve temiz onayı aldıktan sonra adaya girdiğinin de altını çizen Doğan, “Dünya şartlarında halkımız emin olsun ki en kontrollü şekilde sebze ve meyve bizim ülkemizde yenmektedir. Halkımızın içi çok rahat olsun” ifadelerini kullandı.