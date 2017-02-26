Doğanköy’de bıçaklama!

Doğanköy’de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki bir kişi yoğun bakımda.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Doğanköy’de bir sitede bu sabah saat 06.00 sıralarında B.G’nin (E-29) yüksek seste müzik dinlediği gerekçesiyle, B.G ile site sakinlerinden F.B (E-20) ve H.B (E-35) arasında çıkan kavgada, F.B (E-20) ile H.B’nin (E-35) B.G’yi darp ettiği sırada B.G, F.B’yi göğüs kısmından bıçakla yaraladı.

Olayda ağır yaralanan F.B kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrasında Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı. F.B’nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. B.G ve H.B tutuklandı. Soruşturma sürüyor.