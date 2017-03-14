Doğu Akdeniz Doğal Gaz Konferansı Güney Lefkoşa’da yapılıyor

4’üncü Doğu Akdeniz Doğal Gaz Konferansının (EMGC), bugün ve yarın, Güney Lefkoşa’da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Konferansı’nın, meydana gelen son jeopolitik gelişmeler, piyasaların eğilimleri, araştırmalar ve sondajlarla ilgili teknolojiler, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki doğal gazın geliştirilmesi ve idare edilmesi üzerinde duracağını yazan Haravgi gazetesi, katılımcıların, İtalyan ENI SpA şirketi tarafından bilgilendirileceğini de kaydetti.

Gazete ENI şirketi yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesi çerçevesinde, kendisine tahsis edilen parsellerin geliştirilmesine ilişkin planlamaları hakkında katılımcıları bilgilendireceğini belirtti.

Gazete, Delek Drilling/Avner’in de, Tamar ve Leviathan yataklarıyla alakalı planlarını analiz edeceğini ekledi.