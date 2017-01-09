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Dolar 3.73'ü aştı

Dolar 3.73'ü aştı

Dolar, Türk lirası karşısında yükselişini haftanın ilk işlem gününde de sürdürdü. Dolar rekor kırarak 3.73 TL'nin üzerine çıktı.

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Haftanın ilk gününe 3.64 seviyelerinden başlayan dolar, yüzde 2'den fazla yükselerek 3.73'ün üzerine çıktı. 3.7388 TL'yi gören dolar, 3.71 seviyesine kadar gerilese de, daha sonra tekrar 3.73'ü aştı.

Dolardaki yükselişe paralel olarak euro da yükseldi. Euro, TL karşısında 3.93'ü aştı.

Doların yükselmesi gram altın fiyatlarını da yukarı doğru çekti. Gram altın fiyatı rekor kırarak 141 TL'nin üzerine çıktı. 

Kaynak: Al Jazeera

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