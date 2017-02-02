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Dolar'da sert düşüş

Dolar'da sert düşüş

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmemesinin ardından güne düşüşle başlayan ABD Doları, Türk Lirası karşısında 3,72'nin altını gördü.

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Son iki işlem gününde 3,75-3,80 dar bandında hareket eden Dolar/TL, dün yatay bir seyir izledi ve günü 3,77'nin üzerinde tamamladı.

Perşembe gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 3,7189'a gerilemesinin ardından saat 13:00 itibarıyla yüzde %1,11 düşüşle 3,7311 seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Euro/TL daha yatay bir seyirle 4,0392, Sterlin/TL de yüzde 0,86 azalışla 4,7480'den işlem gördü.

Analistler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı karar metnine göre FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığını hatırlatarak, karar sonrasında küresel piyasalarda Dolar'a olan talebin azaldığını kaydetti.

Kaynak: AA, Al Jazeera

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