“Domuzun Kuyruğu” “Gazimağusa’da sahnelendi

Gazimağusa Belediyesi’nin kültür-sanat çalışmaları çerçevesinde dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Gazimağusalılar ile buluşturduğu Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Domuz Kuyruğu isimli komedi oyunu izleyenlere eğlenceli saatler yaşattı.

Gazimağusa’da başarılı bir temsil gerçekleştiren Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, “Kim kimi kuyruğundan yakalayacak?” sorusuna cevap ararken, hem güldürdü hem de düşündürdü. Bekir Kara’nın yazıp yönettiği oyunda Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldı.