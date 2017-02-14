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  3. “Domuzun Kuyruğu” oyunu “Gazimağusa’da sahneleniyor
“Domuzun Kuyruğu” oyunu “Gazimağusa’da sahneleniyor

“Domuzun Kuyruğu” oyunu “Gazimağusa’da sahneleniyor

Domuz Kuyruğu oyununu 17 Şubat Cuma akşamı Rauf Raif Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20:00’da Gazimağusalılar ile buluşturuyor.

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Gazimağusa Belediyesi, sürdürdüğü kültür-sanat çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun  Domuz Kuyruğu oyununu  17 Şubat Cuma akşamı Rauf Raif Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20:00’da Gazimağusalılar ile buluşturuyor.

Bekir Kara’nın yazıp yönettiği, Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldığı Domuz Kuyruğu Oyunu, “Kim kimi kuyruğundan yakalayacak?” sorusunu sorarak, izleyenleri hem güldürecek hem de küçük yaşta edinilen alışkınların ve eğititmin önemini anlatacak. Oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

 

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