“Domuzun Kuyruğu” oyunu “Gazimağusa’da sahneleniyor

Gazimağusa Belediyesi, sürdürdüğü kültür-sanat çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Domuz Kuyruğu oyununu 17 Şubat Cuma akşamı Rauf Raif Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20:00’da Gazimağusalılar ile buluşturuyor.

Bekir Kara’nın yazıp yönettiği, Mehmet Çangar, Sercan Avcı, Jale Dinarlı, Gülen Rüstemoğlu, Hüseyin Emiroğlu, Rüstem Tüccar, Bilge Özikiz, Fadime Sercan, Şaziye Numanoğlu ve Seylan Zeybek Bolçocuk’un rol aldığı Domuz Kuyruğu Oyunu, “Kim kimi kuyruğundan yakalayacak?” sorusunu sorarak, izleyenleri hem güldürecek hem de küçük yaşta edinilen alışkınların ve eğititmin önemini anlatacak. Oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.