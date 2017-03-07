"Donörler Bakanlık kontrolünden geçecek"

Özge Kizir

Son dönemlerde, “itimadın en fazla kaybolduğu alan” olarak karşımıza çıkan Tüp Bebek Merkezleri konusunda Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, tüp bebek merkezlerinin denetlendiğini, donörlerle ilgili yasal bir düzenleme yaptıklarını ifade ederek, “Bundan sonra donörler artık bakanlıktan geçecek. Şuanda onun hazırlığını yapıyoruz” dedi.

KKTC ve Türkiye basınını meşgul eden fetüs olayı gözleri tüp bebek merkezlerine çevirirken, bu merkezlerin güvenirliği tartışma konusu oldu. TC Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile başkalarına ait ya da sahibi belirsiz sperm ve yumurtalarla gebeliklere yasak getirmesinin ardından, çocuk isteyen çiftlerin umudu olan KKTC, yasal boşluklar nedeniyle, etik olmayan uygulamalarla gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tüp bebek merkezleriyle ilgili iddialar konusunda Haberal Kıbrıslı gazetesine değerlendirmede bulundu. KKTC’deki tüp bebek merkezlerinin denetlendiğini vurgulayan Sucuoğlu, tüp bebek merkezlerinin titiz davranması gerektiğini kaydetti. Sucuoğlu, “Denetlemeler sıkı bir şekilde devam edecektir. Hastaneleri denetlemeyi yeni bitirdik. 2-3 ay sonra tekrar denetleyeceğiz. 7-8 ay kadar bir bekleme süresi içerisine girmeyeceğiz” dedi.

“Özellikle Türkiye’de güven erozyonu yaratıyor”

Yaşanan fetüs skandalının ardından çeşitli dedikoduların sürekli konuşulduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, “KKTC’deki tüm tüp bebek merkezleri denetlendi. Bu merkezlere güvenin azaldığı doğrudur, bende bu mesleğin içerisindeyim. Çeşitli dedikodular sürekli konuşuluyor. Tüp bebek merkezlerinin bu konuda titiz davranması gerekiyor. Sonuçta bu tür olaylar özellikle Türkiye’de güven erozyonu yaratıyor” şeklinde konuştu.

“Donörler de artık bakanlıktan geçecek”

Sucuoğlu, donörlerin ve hastaların takip edilip edilmediği yönündeki soruya da şu yanıtı verdi: “Donörlerleilgili yasal bir düzenleme yapıyoruz. Bundan sonra özellikle donörler de artık bakanlıktan geçecek. Şuanda onun hazırlığını yapıyoruz. Başvuran da, işlem uygulanan da denetlenecektir.”

TC uyruklulara takip sistemi…

TC uyruklu vatandaşlara takip sistemi getirilmesi konusunda değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, “Hasta kayıtları bize gelecek ve biz burada kayda düşeceğiz. Bende kadın doğum uzmanıyım. İddialar yeni değildir. Uzun yıllardan beri bu durum vardır. Tetkikler yapılmıyor vs. gibi dedikodular vardır ve merkezleri denetim altına almak lazım. Denetim altına alabilmek içinde yasada bir düzenleme yapmak gerekiyor” dedi.

Türkiye’deki yasak KKTC’ye geldi

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nce 6 Şubat tarihinde hazırlanan Mert Beyoğlu imzalı “Tüp bebek merkezlerine güven azaldı mı?” başlıklı gözlem haberinde, KKTC’deki tüp bebek merkezlerinde tedavi gören bir çok kişinin tedaviyi yarım bıraktığı ve merkezlere başvurunun azaldığı dile getirilmişti. Haberde şu ifadelere de yer verilmişti:

“TC Sağlık Bakanlığı 2011 yılında “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile başkalarına ait ya da sahibi belirsiz sperm ve yumurtalarla gebeliklere yasak getirmiş, TCK 231. maddesine paralel olarak tüp bebek uygulamaları ile ilgili hatalı, kanun dışı ve insanı suiistimale yönelik iş ve işlemleri durdurmuştu.

TC Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Başkalarına ait ya da sahibi belirsiz sperm ve yumurtalar ile gebelik elde etmek birçok gelişmiş Batılı ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasaklanmıştır. Yönetmelikte yer almayan ‘ırkın korunması’ gibi bir konu hatalı bir şekilde ön plana çıkarılmaktadır. Oysa bu konu kanunda geçtiği şekilde ’soy bağını’ yani babalığın belli olmasını esas almaktadır’ şeklindeki açıklamalarında yer alan hususlar, KKTC’de yapılan yeni düzenlemeyle hayata geçirildi. Bir buçuk aydan bu yana yasa doğrultusunda hareket eden KKTC’deki tüp merkezleri, sundukları birçok hizmete rağmen hasta s