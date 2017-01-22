Dört ayaklı bir selfie uzmanı: Kedi Manny

GoPro kamerasıyla selfie çekme uzmanı haline gelen Manny, diğer hayvan dostlarını fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

Manny isimli tekir cinsi kedi, Instagram’da çektiği selfielerle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sahibine ait bir GoPro kamerayla çekim yapan Manny, fotoğraflarıyla diğer Instagram kullanıcılarını kıskandırdı.

Yoremahm isimli hesabında 251 bini aşkın takipçisi bulunan Manny, fotoğraflarında köpek dostlarına yer vermekten de çekinmedi.

Hatta bu ‘grup selfieleri’ en çok beğenilen paylaşımları oldu.

Manny’nin bir başka fotoğrafı ise 20 bin beğeni aldı.