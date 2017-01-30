“Dört Mevsim Kuzey Kıbrıs Ormanları” fotoğraf yarışması için son başvuru 1 Mart…

TC Orman Genel Müdürlüğü ile KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından “Dört mevsim Kuzey Kıbrıs ormanları” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışma için son katılım tarihi 1 Mart olup yarışmayla ilgili detaylar http:/ormanikesfet.gov.tr adlı web sayfasından elde edilebilir.

Başvuruların http:/ormanikesfet.gov.tr adresine yapılacağı yarışma sonucunda, birinciye Nikon D7200 DSLR Fotoğraf makinesi, ikinciye Apple iPhone 6s ve birinciye Apple iPadAir 2 verilecek.