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  3. “Dört Mevsim Kuzey Kıbrıs Ormanları” fotoğraf yarışması için son başvuru 1 Mart…
“Dört Mevsim Kuzey Kıbrıs Ormanları” fotoğraf yarışması için son başvuru 1 Mart…

“Dört Mevsim Kuzey Kıbrıs Ormanları” fotoğraf yarışması için son başvuru 1 Mart…

TC Orman Genel Müdürlüğü ile KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından “Dört mevsim Kuzey Kıbrıs ormanları” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

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TC Orman Genel Müdürlüğü ile KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından “Dört mevsim Kuzey Kıbrıs ormanları” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışma için son katılım tarihi 1 Mart olup yarışmayla ilgili detaylar http:/ormanikesfet.gov.tr adlı web sayfasından elde edilebilir.

Başvuruların http:/ormanikesfet.gov.tr adresine yapılacağı yarışma sonucunda, birinciye Nikon D7200 DSLR Fotoğraf makinesi, ikinciye Apple iPhone 6s ve birinciye Apple iPadAir 2 verilecek.

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