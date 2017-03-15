Dört yıl sonra yargılanmak için döndü

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da 2013 yılı içerisinde paketçi olarak çalıştığı “Derf Restoran” isimli işyerinden 870 TL sirkat eden ve ayni yıl içerisinde yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan Erkan Korkmaz, 4 yıl sonra yargılanıp davalarını bitirmek için KKTC’ye geri döndü. 13 Mart tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanan zanlı Korkmaz, “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı.

MÜŞTERİLERDEN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI CEBE ATTI

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, zanlı Erkan Korkmaz’ın 11-14 Kasım 2013 tarihleri arasında “Derf Restoran” isimli iş yerinde paketçi olarak çalıştığı dönemde müşterilerden tahsil ettiği 870 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Zanlı Korkmaz’ın yine 2013 yılı içerisinde Beyarmudu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirten Derman, zanlının 13 Mart tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Derman, KKTC vatandaşı bir bayanla evli olan olan zanlı Korkmaz’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Erkan Korkmaz’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.